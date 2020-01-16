重振共享單車 廣深公開限配額招標 「解決出行最後一公里」 專家：避野蠻生長促良性競爭

「共享」初時多企燒錢入市 曾致無序發展

共享單車在2016年正式進入廣州和深圳兩市，其中在深圳，當時有小藍單車、ofo、小鳴、摩拜等多家營運商，短短半年時間搶灘入市，共享單車數量很快就突破52萬輛，2017年最高峰時，營運企業達到10家，投放車輛達到89萬輛。廣州共享單車總數亦一度達到80萬輛。和內地多數大城市一樣，共享單車大規模投放衍生多種問題，地鐵站出口被堆滿的共享單車圍堵，更引發各界高度關注。

2017年8月和9月，廣州、深圳兩地交委通報停止新增投放，並出台《規范管理整治行動實施方案》治理共享單車無序發展。隨後小藍、小鳴、酷騎和ofo等企業相繼退出深圳市場。2018年4月，美團收購摩拜。最終形成3家共享單車在深營運的局面，廣州的情况與深圳一樣，目前亦僅剩3家在營運。

目前深圳的共享單車共有約42萬輛。分別為美團約26萬輛、哈囉10萬輛及青桔近6萬輛。不過據業內人士表示，目前深圳只有美團一家可全市營運，哈囉及青桔只可在指定的有限區域營運，形成美團一家獨大的局面。指定區域營運的單車，如跨區域騎行，將會被加收調度費用或會被一直計費，由10元至20元人民幣不等。這令用戶和共享單車企業的投訴爭議不斷。

深政府招標方案被指「行政干預」

部分營運商反對 冀重洗牌

本報獲悉，為改變這種情况，讓深圳共享單車市場持續發展，深圳市交通運輸部門在年底將通過公開招標方式，確定營運企業與投放數額，以促進企業良性競爭。有關部門還提出要對營運商考核評分，讓企業增加或減少單車投放數額。不過在上月下旬，該市交通運輸局向3家共享單車企業通報提出，將施行「逐步減少歷史配額、將減少配額進行公開招標」（即過往存量單車數量減少部分用來招標）的招標方案。

有關方案遭到哈囉和青桔反對，認為此方案遭政府行政干預，明顯對保有大部分市場的美團有利，將可保住美團「一哥」地位，兩企業希望按照「數額清零、公開招標」方式重新洗牌，還深圳一個公開公平的市場營商環境。

相對於深圳公開招標爭議不斷，過去同樣受共享單車氾濫影響的廣州市，則早在2019年完成第一輪招標，3家企業在全市投放總額40萬輛單車，期限為3年；今年廣州將再度啟動招標，在全市重新投放40萬輛單車。為防止再出現過去共享單車亂停亂放的問題，廣州建立相應服務質量考核和營運配額調節機制， 將根據季度考核情况，動態調整3家企業的具體配額，並定期向社會公布考核結果。

專家：共享單車仍有市場 惟投放受眾限制多

共享單車過往燒錢搶市的營運模式一度引來不少詬病，不過廣東省體制改革研究會執行會長彭澎對本報表示，目前共享單車仍有市場，不少市民認為其方便出行，亦吸引遊客使用。彭澎認同共享單車的營運企業不能太多，不然會造成野蠻生長、惡性競爭；小量且有一定規模的企業營運，能攤薄成本，減少浪費，維持較好的車輛質量和服務水平。彭澎還指出，共享單車受限多，例如部分區域不能投放，且目前電動車已分流部分共享單車客戶。他以廣州市為例，市內目前有400多萬輛電動車。有關部門在投放新的共享單車時需要考慮資源過剩、城市空間飽和等因素。

明報記者

（中國故事）