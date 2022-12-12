大陸暫停進口台逾兩千商品 蘇貞昌批歧視

中央社、《聯合報》、《自由時報》等報道，繼秋刀魚、午仔魚和魷魚等多項台灣水產被暫停入關後，大陸海關總署9日再以註冊資訊不完整為由，將多個台企的飲品也標註暫停進口，涉及台灣煙酒、金門酒廠、台虎精釀等多個企業旗下多款暢銷商品。

有商品標「中國台灣」仍不獲批

台衛福部食藥署去年10月起，曾協助台業者共提交3232件產品補件資料，惟到前天，僅有792件完成註冊，2409件被視不合格，即多達75%的產品被禁及未告知理由。當中被禁最大宗為水產，多達887件。台方指陸方9日提供了7類註冊審查不符的原因，以文字不符合要求最多；有1800餘件的廠商無意願補件。

台衛福部次長王必勝昨日表示，已詢問陸方文字不符原因，惟未獲答覆，指有業者標註「中國台灣」仍未通過審核。蘇貞昌同日發聲，指摘大陸以行政手段干預貿易，對台特別嚴格、特別歧視。

台灣日本關係協會會長蘇嘉全昨亦稱，陸方違反世界貿易組織（WTO）規範，指正與日本接觸設法將台農漁產品儘快輸出到日。

台經濟次長：

促銷金融輔導協助受影響者

台經濟部次長陳正祺昨表示，將透過促銷、金融與輔導等三個面向的措施，包括「台灣食品全球GO計劃」、貸款協助和輔導用電商促銷、以及取得國際認證，來協助受影響的食品加工業者。