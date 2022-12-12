遵生前意願 江澤民骨灰入江海

綜合新華社、央視新聞報道，昨日上午，北京中南海下半旗致哀。中南海來福堂懸掛江澤民彩色遺像，遺像下方擺放其骨灰盒，上面覆蓋中共黨旗。上午8時10分，中央書記處書記蔡奇和治喪委員會辦公室領導等人向江遺像三鞠躬。靈車其後駛出中南海，駛入西郊機場，空軍官兵列隊脫帽目送載護江骨灰的專機起飛。專機在北京上空緩緩繞飛一周以作告別。

蔡奇伴江親屬 揚州艦撒骨灰花瓣

上午11時05分，載護江骨灰專機抵達上海虹橋機場，骨灰由靈車載護到吳淞軍港碼頭，江親屬捧護骨灰走下靈車，將骨灰安放靈桌上，送別者鞠躬向江作最後告別，親屬其後護送骨灰登上揚州艦。中午12時35分，揚州艦抵達長江入海口水域。在軍艦甲板上，蔡奇和江澤民夫人王冶坪等親屬，將骨灰和花瓣撒入大海。

官方表述稱，江澤民是徹底的唯物主義者，生前留下意願，骨灰撒在長江和大海，稱江把一生毫無保留地奉獻給了祖國和人民。江蘇揚州是江故鄉，今次江親屬捧護骨灰登上的揚州艦，是解放軍以該地命名的一艘護衛艦，官方形容是「以最高禮儀送別這位為黨和人民建立了不朽功勳的卓越領導人」。

周恩來鄧小平均選海葬

回顧中共歷史，已故的前國務院總理周恩來和前國家領導人鄧小平，均曾選擇海葬作身後安排。1976年逝世的周恩來，生前曾多番向夫人鄧穎超表示，希望中央批准海葬。據中共官方歷史所載，周的骨灰當年被安排分別在北京、北京密雲水庫、天津海河和山東濱州黃河入海口這四處上空撒放。

1997年逝世的鄧小平，官方當時亦遵照他本人及親屬意願，將鄧的骨灰「撒入祖國的遼闊大海」。胡錦濤、溫家寶、尉健行等中共領導人陪同鄧的夫人卓琳等親屬護送骨灰撒放。

1976年逝世的開國領袖毛澤東，則未有被安排海葬。毛1956年曾聯同逾150名中共領導人在遺體火化倡議書上簽字，亦在其他場合表示過希望死後歸葬湖南湘潭。後來出於政治需要，中共中央政治局決定將其遺體做永久保留，如今毛的遺體躺在北京毛主席紀念堂水晶棺內供人瞻仰。

明報記者

（江澤民逝世）