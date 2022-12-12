多地現搶藥潮 專家：疏風清肺等藥可代替

近日不少網友反映線上線下「搶藥難」。《中國新聞週刊》在北京多家藥店發現，連花清瘟、布洛芬等感冒藥均賣斷貨，有藥店表示或在兩三天內補貨。在相關藥物線上售賣平台，不少熱門藥物顯示已售罄，部分藥品處於預售階段，發貨時間較長。

據《新京報》報道，常住人口近千萬的地級市保定，也出現陽性數量激增的現象。在內地社交平台微博上，愈來愈多屬地保定的網友曬出抗原「陽性」照。截至前日，「保定疫情」話題在微博閱讀次數達3億，引發了4.6萬次討論，其中不乏關於「醫療擠兌」的擔憂。

民間偏方黃桃罐頭亦遭哄搶

民眾為囤藥，連民間偏方黃桃罐頭也搶購。廠家「林家鋪子食品」日前在其官方微博表示，黃桃罐頭本身沒有任何藥效作用，勸民眾理性囤貨，不要盲從。醫生亦呼籲民眾一旦確診，一定要科學使用藥物治療。

據「極目新聞」報道，針對多款感冒鎮痛藥物近日銷量激增甚至脫銷，武漢市中心醫院藥學部副主任藥師賴永繼給出了「替補處方」。他表示，中成藥主要用於輔助緩解症狀，《新型冠狀病毒肺炎診療方案》第九版中推薦的中成藥包括金花清感顆粒、連花清瘟顆粒或膠囊、疏風解毒膠囊、清肺排毒顆粒。賴永繼指出，一些其他中成藥也有類似功效，如金銀花口服液、肺力咳合劑、感冒疏風膠囊、金蓮花軟膠囊等，都可以選擇使用。

（新冠疫情）