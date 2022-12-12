京急救來電增5倍 滬醫院嚴陣以待 公衛專家：放寬防疫需做適度煞車準備

綜合報道

急救資源超負荷 醫籲無症輕症勿致電

內地公布優化防疫措施後，新增感染數字持續減少，前日通報10,514宗本土確診個案，其中北京佔1661宗。儘管官方數據顯示疫情降溫，但當地醫院發熱門診卻出現「大排長龍」情况，120急救熱線呼叫量亦急增。據《北京日報》引述北京急救中心主任醫師陳志表示，該市急救熱線的日常呼叫量約為5000，現時每日呼叫量已高達3萬，遠超出本市急救熱線的承接能力。他強調，目前急救電話的接聽資源和急救車調派資源都十分緊張，呼籲新冠無症狀和輕症患者請勿撥打120熱線，為急危重症患者留出急救熱線通道。

滬啓動分診優化 防醫療擠兌

據「澎湃新聞」報道，為因應新冠患者就醫需求，上海各醫療機構門急診已普遍開闢緩衝區域、隔離病房，劃分核酸陽性、陰性診療區域，通過多種舉措優化流程提升接診能力。以長海醫院急診大樓為例，急重症患者無需核酸檢測證明可第一時間送入搶救；病情穩定後，陽性患者可分流到隔離病房，陰性則轉入正常病房。目前各醫院秩序平穩，暫未出現「排長龍」等就診現象。

疾控專家：估一個月達疫情高峰

復旦大學附屬中山醫院重症醫學科主任鍾鳴接受「第一財經」訪問時表示，預期疫情一個月內會達到高峰。現階段對重症治療方案已很明確，要解決的是「管理」層面問題，即一旦有大量病人，醫療資源是否能容納。傳染病專家張文宏亦在「財新網」撰文稱，本次疫情高峰可能會在一個月內到來，要整體度過這次疫情，或需3-6個月時間，提醒醫護人員做好思想準備，只要熬過最近的一個月，下個月開始壓力就會逐步降低。

就內地放寬防疫措施後病例快速增長的情况，海南醫學院公共衛生學院院長寧毅接受「澎湃新聞」訪問時表示，在放開的過程中，據發病情况和醫療資源能力，需要做好適度煞車的準備，如鼓勵遠程辦公，減少一些場所的人群密度等，這樣既不影響工作生活，也有利於控製疫情在醫療資源允許範圍內，繼續放開回歸到正常。

寧毅說，在放開時需要一個好的路線圖，比如陽性病例增加到多少、速度多快的時候，可以踩一踩煞車，管理收緊一下。他亦強調，剎車並不意味着掉頭，是要繼續往前走。這樣做的目的就是控製發病人數，將危重症、重症控製在醫療資源可以控製的能力範圍內，避免出現醫療擠兌。

（新冠疫情）

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