疑因註冊未填「中國台灣」 台酒飲品禁輸陸

金門高梁噶瑪蘭威士忌遭禁

中央社、《聯合報》等報道，大陸海關總署網站前天顯示，在「港澳台地區生產企業註冊資訊」的28項「蒸餾酒及其配製酒」登記中，有11項被暫停進口，涉及金門酒廠、金車股份、台虎精釀、台灣煙酒、傳奇酒業和雲山酒廠等企業。「飲料及冷凍飲品」354個項目中，有123項註冊有效日期尚未截止，狀態卻顯示暫停進口，包括黑松、維他露、統一、泰山、大西洋飲料等，以及京都念慈菴、大江生醫、大榮生物、森田生物等企業旗下註冊商品。

有台商透露，今波暫停進口影響「較有名氣的產品」，如台啤系列、金門高粱、噶瑪蘭威士忌、黑松沙士等。該人士稱，台灣啤酒雖因官方背景長期被打壓，惟知名度大；金門高粱、金車噶瑪蘭威士忌則每年在大陸銷售額達數億元人民幣，被禁影響不小。其分析，事件可能牽涉部分業者資料中出現「中華民國」，而非「中國台灣」。這批知名酒水飲品前天突被禁，與陸方要擴大進口禁令範圍有關。

臺灣菸酒公司昨（10日）發聲明證實，稱此前已按規定辦理註冊和補交文件，惟前天接獲通知指註冊編號失效，旗下台啤原定12月出口大陸金額約130萬元新台幣（約32.9萬港元）訂單遭全數暫停出口。

蘇貞昌轟違規 擬申訴世貿

台灣行政院長蘇貞昌指，大陸此舉不符合世界貿易組織（WTO）規範，台方會盡量和大陸相關單位溝通爭取、循WTO管道申訴，同時盡全力協助受影響業者。

兩岸企業家峰會台方昨表示，周四（8日）會見北京市委書記尹立前，對陸方禁止台方農漁產品進口一事並無所悉。若與國台辦主任劉結一正式會面，將對此事表達關切。