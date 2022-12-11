網傳「早陽早好」 專家：Omicron易再染

對於「早陽早好」說法，中新社昨引述北京佑安醫院感染綜合科主任醫師、小湯山方艙醫院醫療專家李侗曾稱，即使曾經感染Omicron，還是要做好防護，且感染後也有必要再接種疫苗。此外，Omicron更容易導致再感染，反覆感染依然有一定重症風險，也會傳染給身邊長者、長期病患。

隨着冬季來臨加上防疫放寬，北京等地發燒門診患者近日激增。呼吸疾病權威專家鍾南山對此表示，近期出現發燒的原因不單純是感染新冠，也有不少是流感，「有少數人可能是雙重感染」。他建議發燒病人可先在家做新冠快測，「Omicron的發熱一般是2到3天，若沒什麼其他感覺居家就行，流感也是這樣」。

快測包賣斷市 藥監局再批3款

《南方都市報》報道，繼連花清瘟等藥物出現漲價、缺貨情况後，北京等地市面的抗原快測包也售罄，部分網店平台藥店漲價近兩倍。據國家藥監局網站，當局再批准3款新冠病毒抗原檢測試劑產品，截至目前已有39款抗原試劑獲批。

此外，23名臨牀一線專家昨（10日）發布共識稱，「宣肺敗毒顆粒」治療輕型、普通型新冠，可縮短患者住院、核酸轉陰時間，紓緩發熱、咳嗽、乏力、腹瀉等症狀。中醫專家張伯禮表示，該藥在武漢抗疫期間曾發揮重要作用。

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