羅湖福田口岸大掃除 望下月通關 鍾南山張文宏料明年上半年復常

口岸員工稱一月開放 「衛生搞好點」

疫下因封關停用逾兩年的深圳福田口岸近日重新亮燈，再度掀起民眾對於「通關」的猜想。本報記者昨直擊現場，可見福田口岸地鐵站內通往二、三樓口岸區域的入口處，現時仍封着圍板。口岸附近工作的一名清潔工表示，確實有聽到下個月通關消息，「我們老大有開會說元月之後要通關，注意衛生要搞好一點」。但他補充稱，此前也試過有類似情况，「說是要搞好清潔，結果也沒通」。據了解，在執行嚴厲動態清零政策時期，深圳曾因疫情反覆而取消通關部署。

在羅湖口岸，1號門昨有開放，內裏燈火通明。門口保安表示「這兩天有人過來上班」，他稱「開關應該快了，但不知道什麼時候開放」。現場有4、5名清潔工清洗地板，其中一名員工向本報記者表示，該處平時一個月也會清洗一次。

通關期待屢落空 羅湖商業城店主嘆麻木

超過兩年未啟用的羅湖口岸，周邊區域顯得冷清，附近的商店大門緊閉，幾乎沒有店舖營業。羅湖商業城更儼如死城，在裏面繼續營業、售賣毛巾的店主華姐表示，現在每天回來只是打發時間，經營收入若能彌補管理費支出已經不錯，很期待通關。店主估計二月通關，但是「天天說有希望開關，結果都破滅了，麻木了」。

福田入境大樓亮燈檢修 皇崗拆水馬

據微博「深圳身邊事」，羅湖口岸正進行電梯維修、安裝鋁板等工程，而皇崗口岸附近圍上已久的水馬近日也被拆下，至於福田口岸入境大樓近日亮燈是因為「大樓正在檢修」。

近日各方消息流傳，深圳通關會先訂試點，前期會有限額，旅客過關後要接受3天醫學監測。《南華早報》則引述消息表示，「免檢疫通關」時間點會在農曆新年前，每天配額或遠高於3000人。有深圳官員透露，兩地陸路邊檢站正為放寬入境管制準備。

廣東連日來為應對疫情衝擊準備，省委常委會上周五召開會議，指出要進一步優化防控工作體系，提升醫療救治能力，確保醫療救治資源總量充足，加強發熱門診、定點醫院、亞定點醫院建設。

廣東呼吸疾病專家鍾南山昨表示，根據團隊模型測算，預計廣州這波感染峰值可能會在明年一月中上旬到二月中期到來，三月中上旬回穩，樂觀估計在明年上半年，甚至三月後可恢復到疫情前的生活狀態。上海傳染病專家張文宏也稱，上海疫情峰值在3、4周後來到，要3到6個月度過本次疫情。

明報記者

（新冠疫情）

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