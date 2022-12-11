中阿峰會 習提八大共同行動 中海峰會發聲明 未涉油氣貿易人民幣結算

新華社報道，習近平於中阿峰會上提出「八大共同行動」，涉及支持發展、糧食安全、衛生健康、綠色創新、能源安全、文明對話、青年成才、安全穩定等領域。習表示，中方願與阿拉伯各國探討實施50億元人民幣的發展合作援助項目；給予最不發達阿方國家98%產品免除關稅；爭取2027年中阿貿易額達4300億美元。

研50億元發展援助

最貧國98%產品免關稅

「共同行動」還提及，共建公共衛生科技合作中心和疫苗創新與研發合作聯盟，共建中阿清潔能源合作中心，設立中阿乾旱、荒漠化和土地退化國際研究中心，設立中阿北斗應用產業促進中心，深化海上安全、國際維和、專業技術等合作，以及建立中阿網信交流機制等。

習近平強調，中方支持阿國自主探索符合本國國情發展道路，堅定支持彼此維護國家主權、領土完整、民族尊嚴；雙方需堅持不干涉內政原則，踐行「真正多邊主義」。

達24共識 齊倡中阿命運共同體

在中阿峰會宣言中，各方就深化合作、互相尊重核心利益、區域和國際安全、在全球範圍保障發展中國家權利等議題，達成24點共識。《宣言》亦宣布，中阿雙方一致同意全力構建「面向新時代的中阿命運共同體」，旨在加強中阿團結協作，協助各自民族復興，促進地區和平發展，維護國際公平正義。

《宣言》同時強調阿拉伯國家堅定恪守一個中國原則，反對一切形式的「台獨」，支持中方在香港問題上的立場，支持中方在「一國兩制」框架下維護國家安全、發展完善香港民主；反對藉口維護民主干涉別國內政，強調應建立「中東無大規模殺傷性武器區」，反對各形式的伊斯蘭恐懼症，摒棄對特定文明的歧視與偏見。

另一場「中海峰會」上周五亦發表聯合聲明，就建立戰略伙伴關係、深化多個領域合作及實現共同利益等方面，達成18點共識。聲明並未回應中海雙方就石油、天然氣貿易會否改用人民幣結算。習近平周五於峰會上指出，中方將繼續進口大量原油，擴大進口液化天然氣，充分利用上海石油天然氣交易中心平台，推行油氣貿易人民幣結算。外界普遍視中方此提議旨在削弱美元霸權。

中國石化與沙特阿美昨就福建古雷二期項目簽署合作框架協議，計劃建設1600萬噸/年煉油、150萬噸/年乙烯裂解及下游衍生物一體化裝置，預計2025年底建成投產。

習近平昨（10日）結束在沙特國事訪問，啟程返國。新華社報道，國務院副總理胡春華昨起至周三（14日）將應邀出訪阿聯酋及伊朗。