方艙改造「亞定點醫院」 感染者分3級區別服務

【明報專訊】國家衛健委醫政司長焦雅輝昨（9日）在國務院聯防聯控機制記者會指出，疫情防控下一步要做好醫療資源準備，要求按城市人口規模，將方艙醫院升級改造成「亞定點醫院」，使其具備一定治療功能，並按照原牀位10%的比例改造重症監護牀位。他還強調，所有的醫療機構接下來都要接診新冠陽性患者，不得區分接診。
據中新社，國務院同日發布《新冠重點人群健康服務工作方案》，根據基礎疾病、新冠疫苗接種情况、感染後風險程度等，將新冠感染者分為重點人群（高風險）、次重點人群（中風險）、一般人群（低風險），分別用紅、黃、綠色標記，以區別服務。
方案訂明，針對紅色高風險人群，如失能長者或高齡行動不便者，經縣級衛健部門確定的專家團隊或上級醫院評估後，決定收治方式。評估可居家的，由基層醫療衛生機構提供健康諮詢、指導、監測，以及抗原檢測等必要服務；不適宜居家的，基層醫療衛生機構指導協助轉診。
售藥網店抬價 市監總局劃「九不得」紅線管理
隨着防疫鬆綁，內地民衆搶購藥物「看門口」，有多個售藥網店抬價，連花清瘟飈升2、3倍。國家市監總局昨發布《關於涉疫物資價格和競爭秩序提醒告誡書》，對涉疫物資生產經營者劃出「九不得」紅線，包括不得違反明碼標價規定、不得哄抬價格、不得價格欺詐、不得串通漲價等，鼓勵社會各界舉報。