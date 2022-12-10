傳染病專家李蘭娟：無症狀感染者不是病人

李蘭娟强調無症狀感染不是疾病，而且無症狀感染後，大多數人可以獲得不同程度的特異性免疫，這對於防止流行擴散有積極意義。她認為中國防疫政策是在科學研究基礎上作出調整，是非常正確的決定。

鍾南山：過度預防更危害經濟、社會

對於新冠後遺症，呼吸疾病權威專家鍾南山昨向央視稱，醫學上對後遺症有嚴格定義，即疾病造成的損害終身存在，一些新冠症狀如抑鬱、焦慮、失眠、記憶力減退（腦霧）等均會慢慢消失，「我們不叫它後遺症」，暫沒看到明顯對器官引起長期功能不全的案例。

多次號召「呼吸人」（呼吸系統疾病研究者）為國家建言出力的鍾南山，當天在中華醫學會呼吸病學年會上作「Omicron疫情動態及應對」報告，表示99%的Omicron感染者可在7至10天內完全康復，過度「預防」會對經濟或社會造成更大的次生危害，當前關鍵是加強疫苗接種，特別是異種疫苗（溝針）的效果更好。

鍾南山引述香港應對第五波疫情的例子，表示疫苗接種對香港疫情防控起到關鍵作用，接種加強針令病亡數字減少10倍。

（新冠疫情）