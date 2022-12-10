防控鬆綁 感染數不升反降遭質疑造假 胡錫進批失公信力 市民稱不報免「累街坊」

胡錫進稱，衛健委公布數字呈減少趨勢，但他發現身邊愈來愈多人「中招」，官方數字與自己觀察到的情况相矛盾。「不相信這個數字是真實的，而且大概也不會有誰相信它的真實性」。他表示應該讓數字回歸真實面貌，「或者乾脆不報了」，否則有損公信力。截至發稿前，原文已刪除。當天稍後他另一篇文章則指出，不同意「斷送了之前三年的防疫成果」說法，他相信官方通報的病亡數據，因為死亡病例會發生在醫院，都可以統計到。

國家衛健委昨日通報，全國周四（8日）新增1.66萬宗本土感染個案。防疫鬆綁後，感染數據自11月底單日逾4萬宗一路降至此。

有居委會促陽性居民自我隔離不上報

國務院聯防聯控機制8日發布《關於印發新冠病毒抗原檢測應用方案的通知》指出，若抗原檢測陽性，要向所在地基層醫療衛生機構報告。新冠肺炎在內地是乙類傳染病、按甲類防控。《傳染病防治法》第十二條規定一切單位和個人必須接受預防、控制措施。一旦違反，可按《刑法》第三百三十條、《治安管理處罰法》第五十條處罰。不過，在放開管控後，目前各地執行措施混亂，甚至有社區居委會發通知，促陽性居民自我隔離，不必上報。

有感染的北京市民坦言，因社區現時表示不用報備，自己並未上報，「且健康碼也沒看到上報的設置」。北京啟用「京抗原」小程序填報發燒信息，但多人表示不清楚相關上報渠道。亦有當地人說，身邊不止一個朋友自測「兩道杠」後居家隔離沒上報。「有的說社區不管，有發燒了但也沒做快測的，說北京現在快測盒緊缺難買到」。

防疫鬆綁前，廣州每日新增個案居全國之首。有當地醫生對本報指出，「北京隱匿傳播很久，現在社會面肯定遠大於（當時）廣州」。目前廣州的健康碼程式設有上報功能，有廣州市民稱，「很多人不上報，一報連累鄰居，費事煩住社區工作人員還要來封你」。

河北保定此前因為當地居民質疑感染數據登上熱搜。微博話題「保定疫情」下，不少人展示自己的陽性抗原檢測盒。保定市委宣傳部周一（5日）曾闢謠稱「網上誇張的成分太大」。

港學者：內地未準備好放寬 或海嘯式爆發

香港大學生物醫學學院教授金冬雁昨在一個活動指出，內地沒有準備得很好，一下子大幅放寬防控，加上正處冬季，社區疫情出現如香港今年初海嘯式爆發的可能性大，也未必能夠像香港一樣在兩個月內就結束。

明報記者

（新冠疫情）