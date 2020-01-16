美眾院通過國防授權法 供台780億元軍援

綜合中央社、美國之音報道，美眾議院以350票贊成、80票反對，通過NDAA最終協調版。美參議院下周審議該法案，通過後送白宮由總統拜登簽署生效。

該法案納入今年9月14日通過的美參院外委會《台灣政策法案》（Taiwan Policy Act）部分條文，整體涉台部分超50頁。內容包含授權美國務院在2023年至2027財政年度，每年提供台灣至多20億美元無償軍援，另授權提供台灣20億美元「外國軍事融資」（FMF）直接貸款。

台可優先獲美「超額防衛物資」

法案授權美總統為台打造「區域應變軍備庫」，並賦予台「特定主要非北約盟國」地位，能優先取得美「超額防衛物資」。法案亦要求美國務院與國防部優先加速處理台軍購請求，不得以包裹出售為由延遲處理。法案還以「國會意見」指出，與台舉行聯合軍演是改善戰備能力一大重要元素，呼籲邀請台灣海軍參加2024年環太平洋軍演（RIMPAC）。

此外，法案不再明文禁止聯邦政府的承包商使用特定中國企業生產的晶片，並將合規期限從原版本的兩年實施期限推遲到五年。

華外交部促美刪法案消極內容

在北京，外交部發言人毛寧表示，台灣是中國的台灣，台灣問題純屬中國內政。美方應當恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，刪除法案中的涉華消極內容，停止打「台灣牌」搞「以台制華」，停止美台軍事聯繫，以免進一步損害中美關係。中方將採取一切必要措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。