北京聞風：習近平沙特行 擴國際話語權 ／文：鍾鳴九

學者：不附政治條件 助雙方合作順利

北京大學區域與國別研究院副院長昝濤從三個維度解析本次出訪：從縱向上看，中國領導人因疫情近幾年很少出訪，直到今年才有所恢復，在當下時點選擇出訪阿拉伯國家體現出對中阿關係的重視；從橫向上看，中國加強與阿拉伯國家的聯繫，爭取其支持，將拓展中國在國際舞台的活動空間；再從具體經貿關係上看，中阿經貿往來頻繁，尤其在能源合作方面，中國自阿拉伯地區大量進口石油，密切雙方關係以保障能源安全。

對阿拉伯國家而言，「向東看」也是其自身政治外交需求的體現。中東地區普遍深受美國影響，對美較依賴。昝濤稱阿拉伯國家加強與具全球影響力的中國聯繫，有利於實現自身對外戰略的多元化。他強調「中國與阿拉伯國家的合作不附加任何政治條件，是雙方合作順利的原因之一」。

另一方面，阿拉伯國家經濟高度依賴能源出口，存在經濟轉型需求。習近平在同沙特王儲兼首相穆罕默德會談時提到，願積極參與沙特工業化進程，雙方要落實好共建「一帶一路」倡議和沙特「2030願景」對接，推動兩國各領域合作取得更多成果。昝濤認為，阿拉伯國家的願景需求與中國的「一帶一路」倡議高度契合，同時中國的技術經驗與工業產品也將為其帶來實際的好處。

學者：峰會對雙邊關係具指導性

值得一提的是，本次習近平出席的兩個峰會均為首次舉辦。上海國際問題研究院外交政策研究所研究員、中國中東學會副會長李偉建指出，峰會機制的確立標志着中國與阿拉伯國家以及海合會的關係上升至一個新台階，對今後雙邊關係的發展具指導性。同時，中國一直主張在中東地區以發展促和平，兩個峰會產生的許多具體成果，將帶動地區發展潮流，推動中東地區和平穩定。

本次出訪是今年中國元首外交「收官之作」。中國領導人通過在多個雙邊與多邊場合表達中國立場，闡述發展理念，在國際上獲包括西方國家在內更多認同。李偉建認為發展中國家對於發展的需求更為迫切，因此更願意同中國合作。本次出訪對於中國的國際影響力、話語權將繼續產生積極影響，進一步確立中國在世界上的大國地位。

文：鍾鳴九