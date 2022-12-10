場邊密集會晤 與吉布提擴大軍事合作

中國唯一一個外國軍事基地位於東非吉布提，該國具有有利的戰略位置。新華社報道，蓋萊表示，吉中是朋友和兄弟，吉方願同中方進一步鞏固吉中戰略伙伴關係，繼續推進重要基礎設施項目建設。習近平感謝吉布提在涉台、涉港、涉疆等問題上給予中方寶貴支持，中方願同吉方擴大政府、立法機構、政黨、軍隊、地方等各領域交往合作，加強發展戰略對接。

晤卡塔爾領導人 觀世盃八強賽

習近平會見卡塔爾埃米爾塔米姆時，首先預祝卡塔爾世界盃取得圓滿成功。向來熱愛足球比賽的習說，現在賽程已經過半，進入了八强，「今晚有一場比賽我準備看」。塔米姆表示，感謝習近平對卡塔爾世界盃的祝福，中國企業承建了卡塔爾世界盃主場館，兩隻大熊貓抵卡為世界盃增添了喜慶氣氛，成為卡中友好的新名片。

習近平還會見了伊拉克總理蘇達尼、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯、埃及總統塞西、蘇丹主權委員會主席布爾漢、科威特王儲米沙勒、突尼斯總統賽義德，以及毛里塔尼亞、科摩羅、索馬里、巴林、也門、阿曼等國多名領導人。

習近平對蘇達尼表示，中方將繼續支持伊方開展經濟重建，幫助伊方恢復工業、改善民生、實現可持續發展。他也告訴阿巴斯，中方堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，始終與巴勒斯坦人民一起。