習近平：開展油氣貿易人民幣結算 出席中國—海合會峰會 倡建集體安全架構

習近平和海合會六個成員國（沙特、阿聯酋、卡塔爾、科威特、阿曼、巴林）領導人出席峰會，決定建立並加強中海戰略伙伴關係。央視報道，習近平指出中方與海合會國家要做共促團結、共謀發展、共築安全、共興文明的伙伴。習近平提及要堅定支持彼此核心利益，共同維護不干涉內政原則，中國支持地區國家通過對話協商化解分歧，建構海灣集體安全架構。

成立聯合月球和深空探測中心

習近平列出了未來3至5年中國同海合會國家的重點合作領域，包括構建能源立體合作新格局、推動金融投資合作新進展、拓展創新科技合作新領域、實現航天太空合作新突破和語言文化合作新亮點等。

其中，習近平稱中國將續從海合會國家擴大進口原油、液化天然氣，加強油氣開發、清潔低碳能源技術合作，開展油氣貿易人民幣結算。中方願同海合會國家開展金融監管合作，成立共同投資聯合會，支持雙方主權財富基金以多種方式開展合作。

在創新科技合作方面，中方願同海合會國家共建大數據和雲端運算中心，加強5G和6G技術合作。中國歡迎海合會國家太空人進入中國太空站，以及研究成立中海聯合月球和深空探測中心。

習近平當天還在首屆中國—阿拉伯國家峰會演講，形容這次峰會是中阿關係里程碑。10年來中阿貿易額增長1000億美元，總額超過3000億美元；中國對阿拉伯國家直接投資增長2.6倍，共建「一帶一路」實施200餘個項目，惠及雙方近20億人民。

針對中阿關係發展，習近平提出，雙方堅持獨立自主，維護共同利益；聚焦經濟發展，促進合作共贏；維護地區和平，實現共同安全；加強文明交流，增進理解信任。中國願同阿方構建共同、綜合、合作、可持續的中東安全架構，敦促國際社會尊重中東人民主人翁地位。

中阿峰會提反對伊斯蘭恐懼症

習近平特別指出，要共同反對「伊斯蘭恐懼症」，開展去極端化合作，反對把恐怖主義同特定民族、特定宗教掛鈎。同時，他强調巴勒斯坦人民遭遇的歷史不公不能無限期延續，獨立建國訴求不容否決。「我願重申，中方堅定支持建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國，支持巴勒斯坦成為聯合國正式成員國。」

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