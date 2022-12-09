曾部署陸豐掃毒東莞掃黃 與孫力軍團伙有交集 粵公安前一哥李春生 投案自首

李春生最後一次公開活動在10月31日，當日他在廣州出席廣東省人大常委會主任會議。據公開資料，今年61歲的李春生是河南鄭州人，1983年在河南大學歷史系畢業後，在鄭州市第七中學任職教師，兩年後調入共青團系統，曾任共青團河南省委秘書、少年部部長等職。

河南警幹上調公安部政治部

1998年，李春生結束青年工作，到地方從政，曾出任河南新縣縣長、縣委書記，2003年起進入政法系統，擔任信陽市委政法委書記，次年調任河南省公安廳政治部主任。2006年上京，升任公安部人事訓練局長、政治部副主任，至2013年「空降」廣東。在公安部7年期間，李春生與之前落馬的公安部原副部長孫力軍以及「孫力軍政治團伙」成員龔道安、劉彥平等人有交集。

掃毒事迹被改編成電影

李春生43歲始進入公安系統，雖然從警時間較晚，在警界、尤其是在廣東的8年戰績惹眼，2013年12月剿滅廣東「冰毒教父」蔡東家集團，該案件後來被改編並拍攝成電影《破冰行動》和同名電視劇，由公安部及廣東公安廳支持拍攝。而2014年2月的東莞强力掃黃，更是備受公眾關注。

廣東警隊年內3廳級高官落馬

廣東公安系統的肅貪腐風暴近年持續未停，今年已有3名廳級高官落馬，包括上月落馬的副廳級巡視員曾湘瀾。曾湘瀾在廣東公安系統任職長達26年，曾擔任汕頭市副市長兼公安局長；今年另一名被查的廣東公安系統高官，是已退休6年的副廳級官員何廣平，他於3月被開除黨籍。

廣東省上一名落馬的公安廳長，是享有「南粵政法王」之稱的陳紹基，其任職期間廣東警界業績彪炳，包括偵破如「東星輪」大劫案、「番禺」大劫案及「世紀大盜」張子強案等要案。陳紹基因受賄2959.5萬元人民幣，在2010年7月被重慶市第一中級法院判處死緩。