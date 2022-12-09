陳敏爾掌津門 袁家軍接任重慶書記

重慶市、天津市昨相繼召開全市領導幹部會議，中組部長陳希連跑兩地出席會議並宣布中央決定。卸任天津書記的李鴻忠在講話中表示，完全擁護中央的決定。他回顧在天津工作期間，「我最堅定的信念是，堅持政治立身，對黨絕對忠誠」，堅決貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神和黨中央決策部署，推動習近平新時代中國特色社會主義思想在津沽大地紮實實踐、開花結果。現年66歲的李鴻忠暫未公布新職務，外傳他將擔任全國人大常委會排名第一的副委員長。

未公布天津前書記新職務

60歲的袁家軍在履新講話中强調，中央決定他擔任重慶市委書記，是習近平總書記和黨中央對他的莫大信任、千鈞重託，「我深感責任重大、使命光榮」。袁家軍出身軍工系，曾任中國載人航天工程飛船系統總指揮，2014年調入浙江省，歷任副省長、政法委書記、省長、省委書記。

官方前天宣布江西書記易煉紅接替袁家軍擔任浙江書記，甘肅書記尹弘調任江西書記，黑龍江省長胡昌升擔任甘肅書記，中華全國供銷合作總社理事會主任梁惠玲出任黑龍江省委副書記、省政府黨組書記，將出任省長。