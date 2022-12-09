習晤沙特元首 同意兩年一會

周三抵達沙特的習近平逗留至周六（10日），周五將出席首屆中國—阿拉伯國家峰會，以及中國—海灣阿拉伯國家合作委員會峰會。

沙特元首：中方利益就是沙方利益

央視新聞報道，習近平周四下午在利雅得王宮會見薩勒曼，期間習表示很高興時隔6年再訪沙特，中方視沙特為多極化世界中重要力量，高度重視發展同沙全面戰略夥伴關係，願同沙方繼續加強戰略溝通，維護世界和平穩定。薩勒曼表示，沙中雙方在諸多問題上都有重要共識，中方利益也就是沙方利益，又稱高度重視發展對華關係，願同習一道努力，推動沙中全面戰略夥伴關係不斷向前發展。

在同穆罕默德會談時，習近平指出，中方把發展對沙特關係置於外交全局尤其是中東外交的優先方向，願增強在國際和地區事務中的溝通協調。中方堅定支持沙方維護國家主權、安全、穩定，願同沙方加強能源政策溝通協調，擴大原油貿易規模，加強勘探開發等合作，加強執法安全、反恐和去極端化合作。

穆罕默德表示，沙方堅定支持一個中國原則，堅定支持中方維護自身主權、安全和領土完整，堅定支持中方為去極端化採取的措施和努力，堅決反對任何外部勢力以人權等名義干涉中國內政。歡迎更多中國企業參加沙特重大基礎設施建設和能源項目合作，加強在汽車、科技、化工、礦業等領域合作。

習獲頒授名譽博士

雙方同意，將中沙高級別聯合委員會牽頭人級別提升至總理級。兩國領導人共同出席了共建「一帶一路」、司法、教育、氫能、投資、住房等領域合作文件文本交換儀式。此外，沙方還與華為簽署諒解備忘錄，內容涵蓋雲計算及在沙特城市建設高科技建築群等。習獲蘇歐德國王大學頒授名譽博士學位。

白宮國安發言人：中國擬擴影響力

就習近平訪沙一事，法新社7日引述白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）稱，中國正試圖在世界範圍內擴大影響力，指前者試圖追求的事情及方式，不利於維護基於規則的國際秩序。