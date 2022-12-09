內地新十條添細節 無症狀不需治 有症狀可自行往醫院 促長者每周自行快測兩次

「有治療一般感冒的藥就可以」

居家治療指南提出，大部分新冠病毒感染者都是可以居家的，居家隔離觀察需要有獨立房間，沒有嚴重的基礎疾病。特別強調沒有症狀就不需治療，只要做好自我健康監測，無症狀或輕症患者居家期間應每早、晚各量體溫。出現發燒、咳嗽等症狀可對症口服藥治療；可以自購藥物，但不要囤藥，有一些治療一般感冒的藥就可以。有需要可聯繫基層醫療機構，或通過互聯網醫療由醫生指導。出現呼吸困難或氣促、超過3天體溫高於38.5℃等情況，或有求診需求，可自行駕車和召救護車點對點來往醫療機構，盡可能不乘坐公共交通工具。

連續兩次核酸Ct值35或以上可外出

居家治療指南還提出，患者居家期間要進行抗原自我檢測，並呈報結果。當自行檢測呈陰性，並且連續兩次核酸檢測（間隔大於24小時）Ct值在35或以上，可恢復外出。

聯防聯控機制發布的居家治療「常用藥參考表」顯示，發燒症狀常用藥物有對乙酰氨基酚、布洛芬、阿司匹林、金花清感顆粒、連花清瘟顆粒／膠囊、宣肺敗毒顆粒、清肺排毒顆粒、疏風解毒膠囊等；咽乾咽痛常用藥物有地喹氯銨、六神丸、清咽滴丸、疏風解毒膠囊等。受此影響，深圳上市的連花清瘟生產商以嶺藥業昨股價創歷史新高，一度逼近漲停；布洛芬方面，新華製藥漲停、亨迪藥業亦大漲超8％。

中國疾控中心表示，發現「混管陽性」要盡快通知混檢人員就地隔離，同樓棟、同單元人員不需要臨時封控；當上門覆核結果是陽性，要根據現場流調和風險研判結果劃定風險區域。對於僅僅檢出一宗陽性，若經過研判沒有社區傳播風險，可以不劃定高風險區。嚴禁以各種方式封堵消防通道、大廈門、小區門。

專家：99.5%感染者不需去醫院

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏的團隊昨發文，指99.5%的感染者可能不需去醫院，透過電話、網絡或當面問診就能解決，學會判斷須否去醫院「尤為重要」。《科技日報》昨引述中國工程院院士張伯禮，表示新冠肺炎回歸乙類管理的條件日趨成熟，但降級管控的舉措是疫情防控的重大調整，應適時有序作出調整。

國務院總理李克強昨在安徽黃山分別會見世界銀行行長馬爾帕斯、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃和世界貿易組織總幹事伊維拉時，應詢介紹中國經濟和疫情防控相關情況，指出中方根據疫情形勢變化，公布了進一步最佳化落實防控的十條措施。隨着最佳化調整措施的落實，中國經濟增速將會持續回升。

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