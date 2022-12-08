指封控或隔離「做不到也沒必要」 專家料全國九成人終染疫

指不論政策如何 難免感染

據環球網報道，馮子健應清華大學邀請，在網上發表《如何理性面對奧密克戎（Omicron）》專題報告。他表示，不論如何調整疫情防控政策，多數人都難免感染一次。馮子健指出，第一波大規模疫情衝擊的時間，與不同地區政策調整方式、調整前感染者人數、人口流動等密切相關。他說，「根據數學模型測算，當第一波大規模衝擊達到最高峰時，人群中感染率可能達到60%左右，隨後會逐步回落到平穩期，最終我們可能80%至90%的人都會經歷感染」。

馮子健表示，若不想感染規模這麼快發生，可採取減少人員聚集等壓制措施；但不能採取封控或隔離，因為做不到也沒必要。他提到有3件事需做好，包括採取適當措施壓制疫情感染高峰；醫療系統提前做好應對壓力準備；進一步加快疫苗接種，尤其是患有慢性病的老年人。

國家衛健委通報，全國6日報告新增本土確診4351宗，其中有675例由無症狀感染者轉為確診病例；另外新增無症狀感染者20,764宗。

（新冠疫情）