內地新十條放寬防疫 未提清零 衛健委：並非完全放開 復常時機接近

無症狀輕症者集中隔離轉居家

央視報道，國務院聯防聯控機制繼上月推出20條優化措施後，昨天再宣布進一步優化落實疫情防控的10條措施。當中最大轉變是感染者的隔離方式，由以往的無症狀感染者和輕型病例須集中隔離，改為居家隔離；密切接觸者由5天集中隔離及3天居家監測，改為5天居家隔離。

檢測範圍次數減 不再落地檢

此外，新措施還包括高風險地區按樓棟、樓層、住戶劃定，禁止隨意擴大及臨時封控；除養老院、醫療機構、中小學等特殊場所外，不再查驗核酸陰性證明、健康碼；對於跨地區流動人員也不再查驗，以及不用「落地檢」等。

本報獲悉，不少內地居民感染Omicron後，由於症狀輕微不再上報，令近日內地報告確診人數下降。北京大學第一醫院感染科主任王貴強表示，若發燒咳嗽建議自行快測，如快測陽性應及時跟社區醫生聯繫報備，必要時到醫院接受治療。

國家衛健委發言人米鋒表示，當前隨着Omicron變異株致病性減弱、疫苗接種普及、防控經驗積累，中國疫情防控面臨新形勢新任務。米鋒指出，10條措施是為持續提高防控的科學精準水平，執行中要堅決糾正簡單化及一刀切、層層加碼等問題。

放寬入境防控「逐步推進」

至於何時放寬入境防控，米鋒表示，這次優化措施主要針對國內各地疫情，對於入境管理等外防輸入，將依法依規、逐步推進、加快推進，進一步優化完善。昨日外交部例行記者會上，外交部發言人毛寧表示，中國將結合國內疫情防控政策調整，研究出台便利跨境人員往來和遠端防控的新舉措。

梁萬年：復常須具4條件

被問何時能恢復到疫情前的生活狀態，衛健委專家組組長梁萬年在發布會上回應時稱，回復疫前有4點條件，包括病毒毒力、致病性下降，梁指目前Omicron變異株已經呈現上述狀態；人群免疫水平能防止重症和死亡；要有有效藥物，梁稱中國的中藥已經被證明是有效的，同時也有新的治療藥物已經面世；疫情防控的應急指揮系統、基層疫情處置能力和機制也日趨通暢完善。梁萬年表示，中國現在逼近或者是接近這個時機，再堅持一定能夠順利到達勝利的彼岸。

鐵路停健康碼 滬迪士尼重開

新措施發布後，「中國鐵路」微信公眾號發布消息稱，即日起購票、乘車及進出站停止查驗48小時核酸證明和健康碼；北京、上海昨晚公布，放寬來往當地人員「落地檢」及「三天三檢」等限制，北京指出，無症狀感染者與輕型病例可居家隔離。上月尾因疫情宣布關閉的上海迪士尼度假區也表示，今日起重新開放。

另外，昨網上流傳圖片所見，廣州地鐵有工作人員清理「場所碼」貼紙。

攜程機票搜索量增160%

澎湃新聞報道，攜程平台上的機票搜索量增160%，農曆新年前夕（年廿五至除夕）的機票搜索量增至3年來高峰。是次新政策發布前，多個省市已放寬進入景區標準，多地景區門票和搜索近一周熱度驟增，其中廣州景區門票訂單量環比上升235%，深圳亦上升80%。攜程研究院戰略研究中心高級研究員沈佳旎認為，這次政策發布後，將進一步弱化出行不便利因素，來年元旦和農曆新年旅遊市場或將成為3年來最重要的轉折點。

（新冠疫情）

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