美擬5年內供台百億美元軍援

法案籲邀台聯合軍演

中央社報道，根據美國國會軍委會提供的定案版本，法案授權美國國務院於2023年至2027年期間，每年提供台灣至多20億美元（約156億港元）無償軍援，另授權提供20億美元「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）直接貸款。法案也授權美國總統為台灣建立「區域應變軍備庫」，能優先取得美國「超額防衛物資」。

為加速交付軍備給台灣，法案要求國務院與國防部，優先並加速處理台灣軍購請求。法案也以「國會意見」（sense of Congress）指出，與台灣舉行聯合軍演是改善戰備能力的一大重要元素，呼籲邀請台灣海軍參加2024年的環太平洋軍演。

台國防部戰規司長李世強昨日在立院備詢時證實，空軍向美採購的AGM-88反輻射導彈，原訂明年交付但提早獲得，「目前已在台灣」，且型號是改良的，「比美軍現役還要好一點」。李世強表示，台灣對美採購的肩射刺針導彈，今年應獲250枚，2025年應獲250枚，美方答應2025年前500枚一定會交付到位，只會提前，不會延後。