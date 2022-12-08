習赴首屆中國阿拉伯國家峰會 專家：「石油人民幣」或興起

外交部：中沙是天然合作伙伴

據外交部網站，發言人毛寧表示，應沙特阿拉伯王國國王薩勒曼邀請，國家主席習近平7日至周六（10日）訪問沙特。此訪是習近平在二十大召開後首次訪問中東地區國家，也是時隔6年再次訪問沙特。訪問期間，習近平將同薩勒曼國王和穆罕默德王儲兼首相，就中沙雙邊關係及共同關心的問題深入交換意見，推動中沙全面戰略伙伴關係向更高水平邁進。沙特是中國的全面戰略伙伴。毛寧稱，兩國發展戰略契合，發展理念相近，發展優勢互補，「是天然的合作伙伴」。

料簽逾2000億元初步協議

王義桅：控疫放開 美「脫鈎」破局

另據沙特國家新聞社（SPA）消息，中阿峰會期間，將簽署價值超過1100億沙特里亞爾（約2278億港元）的初步協議。稍早前沙特官媒稱，訪問「發生在沙特阿拉伯與美國關係變得緊張之時」。美國此前與沙特因能源供應發生爭端。今年早些時候《華爾街日報》曾報道，沙特正考慮與中國加快以人民幣計價石油的談判。

中國人民大學國際關係學院教授王義桅對本報表示，在沙特等海灣阿拉伯國家轉型現代文明社會過程中，能源轉型、發展高新技術產業，是石油資源消耗後的重要一環，各國寄希望於和中國合作。傳統上美國是阿拉伯國家主要盟友，但在伊朗核問題後開始逐漸改變，近年來美國成為石油出口國，彼此間又多了一層競爭關係。此時中國正好和這些國家形成互補。他指出，習近平這次去中阿峰會，不僅是討論能源合作問題，亦強調金融合作，「這個金融合作就是『石油人民幣』可能正在興起。如果實現，未來大量的投資不一定通過美國，可以直接進入中國市場」。

王義桅表示，在二十大之後，尤其近期內地疫情管控逐步放開，打破了3年的停滯和阻礙，美國推動的脫鈎形式逐步破局。「從上合到G20、APEC、中阿峰會，先是繼東盟之後，歐盟開始表示友好，然後是沙特代表的阿拉伯國家。中國在逐步釋放中國式現代化的魅力，倡導更高水平的開放和國際合作新增長點。」