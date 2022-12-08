防控鬆綁 浙官員帶商家赴歐日搶單 企業：走出去「有望保訂單和客戶」

據《浙江日報》報道，浙江省啟動「千團萬企拓市場搶訂單行動」首團4日由浙江省商務廳等省級部門負責人及企業代表組成，為期6天，商務廳負責人表示，德法線的主要任務是參加當地展會，與展會組委會對接下一步合作；對接德法經貿發展情况及合作機遇；以及宣傳浙江省貿易投資環境，了解當地吸引外資、促進外貿的最新政策，挖掘雙方經貿交流合作潛力。

出發前，眾人在機場拉起印有「出海搶單」、「助力企業搶訂單」橫額，舉行簡短的行前儀式。「我們希望通過政府部門帶頭走出去，向企業釋放更積極的信號，讓他們更有信心、有意願主動走出去，在新一年獲得更多與國際同行競爭合作的機會。」歐洲行代表團秘書長李琳說。

「包機+參展+商務洽談」模式

免「走出去」顧慮

同一時間，嘉興市政府一支96人組成的「搶單團」，正從杭州出發到日本。團中除來自嘉興、寧波、湖州等地的外貿企業，還有嘉興市商務局、市外辦、市防控辦等部門組成的「後勤組」。「搶單團」團將組織企業參加AFF紡織服裝展，並與當地知名公司洽談新項目。時隔3年再次出國，嘉興翼虎通進出口有限公司董事長馬國明既興奮又期待：「訂單和客戶有希望保住了。」

李琳表示，在前期調研中發現，不少企業對「走出去」有顧慮，因此政府部門需要作出表率，給企業信心。嘉興市商務局局長張月琴亦表示，「對招商來說，見面是最好的方式」。

為了免除企業擔心回國機票問題，各地政府結合各地展會、客商情况，提出了包機、拼機等出行規劃，同時協調政府人員與企業同行，保障突發情况。包括寧波、金華、杭州、嘉興、湖州、台州等地亦相繼推進「包機/包艙+參展+商務洽談」模式，為浙江企業打開出海商機。「在這個特殊的階段，政府部門陪着出去，企業心裏更有底，更沒有後顧之憂。」省商務廳有關負責人說。

其他省亦組團包機外出

繼浙江省外，江蘇蘇州、四川和廣州，都有政府組織的考察團包機外出。其中蘇州的團隊由該市商務局負責人帶隊，前往歐洲，計劃與西門子、克諾爾等世界500強和知名國際金融機構開展面對面交流，並在法國、德國召開一系列專題推介會。