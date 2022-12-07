駐馬店衛健委發文 批層層加碼是政績要求

文章熱爆全網後刪除，駐馬店衛健委人員向浙江「天目新聞」表示，該文章轉載自江蘇某微信公眾號，「引起了不必要的誤會」。有網民稱此文原發布者是中國政法大學教授楊帆。

遭熱議後删文 稱轉載引誤會

文章指出，疫情3年來，過度防疫和核酸「不但未有效阻止病毒傳播，反而可能造成更大範圍傳播」，受此波及，「民生面臨毁滅性打擊，本已緊張的公共財政迅速被掏空，經濟發展停滯甚至倒退」，各級、各地以令代法，「致社會穩定和法律秩序完全陷於無序」。

籲停高強度防疫 明確疫情碼退出時間表

負面影響當中，文內提到「數據顯示，有50%的陽性病例是在核檢（核酸檢測）過程中感染的」，稱當今世界「人物交互流動頻繁，消滅病毒有違常識」，在此情况下「核檢、方艙等硬手段已無意義」。文中又指，防疫與發展不是「既要，又要」的連贏關係，而是「非此即彼的二選一難題」。動輒片面採取隔離、進方艙、全域靜默的粗暴方式，必將直接切斷社會資源流動，將經濟、民生全面清零並跌至負值。

文中建議立即停止群聚式核酸檢測；嚴控濫用各類疫情碼和賦碼權限；明確疫情碼退出時間表，且不能變相「轉世」；將防疫資金轉移支付；「保證民生（發救助金）和醫療資源供給」等。