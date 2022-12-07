連花清瘟抬價漲3倍 多地藥店遭哄搶斷貨

藥廠：供貨價格保持穩定 正全力擴大生產

四川「紅星新聞」報道，昨日京東多家藥店的連花清瘟顆粒僅剩少數幾件，連花清瘟膠囊相對較為充足，有藥店的連花清瘟膠囊單盒（48粒）售價達102元，較平時漲240%。天貓上的連花清瘟膠囊也出現大幅提價現象。《新京報》也發現，昨在美團購藥平台有多家藥房在售的連花清瘟膠囊（24粒）價格為63元，對比日常售價漲幅3倍。

在成都多家藥店，單盒售價也漲價一倍。不過就算漲價，線上線下都貨源緊張，廣州多家藥店昨表示連花清瘟缺貨，其他退燒藥、咳嗽藥、抗病毒藥物則供應充足。

連花清瘟生產商以嶺藥業昨回應稱，公司近來連花清瘟供貨價格保持穩定。如果消費者發現個別終端出現漲價情形，請及時向當地相關部門進行反映。目前公司正採取各種措施擴大生產，全力保障市場供應。

多企業申傍名牌商標 遭駁回

另據內地查冊平台企查查資料顯示，多個廠家及公司試圖申請「連花清溫」、「連花青溫」、「蓮花清溫」商標被駁回。

（新冠疫情）