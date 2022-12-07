連花清瘟抬價漲3倍 多地藥店遭哄搶斷貨

【明報專訊】雖然沒有被認證為新冠特效藥，但隨着內地放開防控，中成藥「連花清瘟」在各地仍頻遭搶購到斷貨，京東、天貓等電商平台出現藥店漲價銷售。北京、杭州等多地市場監管部門前日發布關於醫療藥品及用品價格行為提醒告誡書，稱將嚴厲打擊囤積居奇、哄抬物價等違法行為，最高可罰款500萬元（人民幣，下同）。
藥廠：供貨價格保持穩定 正全力擴大生產
四川「紅星新聞」報道，昨日京東多家藥店的連花清瘟顆粒僅剩少數幾件，連花清瘟膠囊相對較為充足，有藥店的連花清瘟膠囊單盒（48粒）售價達102元，較平時漲240%。天貓上的連花清瘟膠囊也出現大幅提價現象。《新京報》也發現，昨在美團購藥平台有多家藥房在售的連花清瘟膠囊（24粒）價格為63元，對比日常售價漲幅3倍。
在成都多家藥店，單盒售價也漲價一倍。不過就算漲價，線上線下都貨源緊張，廣州多家藥店昨表示連花清瘟缺貨，其他退燒藥、咳嗽藥、抗病毒藥物則供應充足。
連花清瘟生產商以嶺藥業昨回應稱，公司近來連花清瘟供貨價格保持穩定。如果消費者發現個別終端出現漲價情形，請及時向當地相關部門進行反映。目前公司正採取各種措施擴大生產，全力保障市場供應。
多企業申傍名牌商標 遭駁回
另據內地查冊平台企查查資料顯示，多個廠家及公司試圖申請「連花清溫」、「連花青溫」、「蓮花清溫」商標被駁回。