全國48市公共場所解核酸令 鬆綁進行時「社會面」病例增

胡錫進籲舉自律道德旗幟

胡錫進稱，放開封控的處理程序不斷向前，感染者在增多，居家隔離自癒者也愈來愈多。要確保所有已被查出的陽性人員都不進入社會面活動，從而減少感染更多人的機率。在當前防疫進入轉型期、病毒擴散加快的時候，把自律的旗幟高高舉起來，尤其將形成關鍵的防線補缺。

《北京青年報》統計，全國至少已有48個城市除養老院、醫院等特殊場所外，其餘公共場所不再查驗核酸證明。

在首都北京，繼前日公共交通無需查驗核酸證明之後，昨再宣布除堂食、部分室內場所仍查驗48小時核酸陰性證明之外，商場超市、商務樓宇等公共場所，不再查驗核酸陰性證明。近期廣州、長沙的部分小區亦開始實行按樓層劃定高風險區實施封控。

校疫策朝令夕改 南京學生再爆抗議

另據法新社報道，由於封校期間發現陽性個案，學校政策朝令夕改，江蘇南京工業大學學生前晚開始聚集表達不滿，要求自願返鄉，甚至爆發抗議。校方承諾正視及解決問題，並保證會保護好學生，學生才在午夜散去。

（新冠疫情）