鋪路大鬆綁 兩日新批4疫苗谷針 專家齊上央視吹風 中招如感冒「可防可治」

深圳引進吸入式疫苗 友好長者

中新網報道，深圳近日引進康希諾吸入用重組新冠疫苗和珠海麗珠重組新冠融合蛋白疫苗，並呼籲80歲以上長者積極接種，同時設立長者綠色通道、專車接送等措施，最大限度為長者提供接種便利。康希諾公司有關負責人日前表示，吸入用疫苗未來會逐步覆蓋到全國各省市區域，正組織培訓各省接種點的醫護人員儀器操作方法。

從11月30日開始，北京、廣州、上海等多個城市陸續公布優化疫情防控措施，路透社日前引述消息表示，中國最早或會在今日宣布新的防控10項措施。政策的鬆綁趨勢也提升了民眾接種新冠疫苗加強針的意願。據財經網報道，從11月30日至12月3日，全國接種新冠疫苗61.2萬劑次，較上周同期增加近一成。

值得注意的是，對於全球疫苗技術路線佔比較高mRNA新冠疫苗，目前中國有國藥中生復諾健、石藥集團、斯微生物、艾博生物、麗凡達生物、藍鵲生物、康希諾等至少10家企業正在研發，有望加入加強針市場之爭。

內地目前把Omicron病毒致病性減弱、疫苗接種普及、防控經驗和診療技術有效、群眾健康意識提升，視為放開管控的先決條件。為令民眾從習慣嚴厲的「動態清零」，轉而習慣不斷鬆綁的新措施，當局繼續開動宣傳機器。

央視昨引述廣州醫科大學黨委書記唐小平稱，Omicron毒力明顯減弱，非常接近季節性流感，可防、可控、也可治，患者大多數5天左右就能轉陰。北京中醫醫院院長劉清泉說，感染新冠後發燒大概一兩天左右可以好，一旦全身痠痛可服用感冒、清熱、解表、化濕等藥品，若開始咳嗽、咳嗽加重，基本就快康復。

廣州解封一周 醫療系統無受壓

國家衛健委公眾號「健康中國」轉發央視對北大第一醫院感染科主任王貴強的採訪，他建議一般新冠患者可在家觀察治療，做抗原檢測如陽性可上傳報備，出現發燒後不用恐慌，就像感冒一樣平常心對待它。同時要密切監測自己的各種表現，包括看有沒有呼吸困難、氣短；有長期病患要及時報備，及時到醫院就診。

人民日報社旗下《健康時報》昨指出，廣州生活、生產秩序逐步恢復已一周，該市多家大型醫院的門診就診人數略有增加，但增勢不是很明顯，整體平穩。

（綜合報道）

（新冠疫情）