英訪台議員挺軍援台灣 中方警告勿低估敏感性

埃爾伍德上周與華府智庫「德國馬歇爾基金會」訪問團訪台，路透社周一（5日）引述埃爾伍德表示，訪台期間同台方探討了台潛艇自主研發專案「潛艦國造」。被問及英國是否應在軍事上，無論是武器還是情報共享方面援助台灣時，他強調「非常應該」。

埃爾伍德：吸俄烏教訓 英應更勇敢撐台

埃爾伍德稱，英國應與台灣有更多軍事與安全的互動，更勇敢地在國際上公開支持台灣。他以俄羅斯入侵烏克蘭為例指出應當吸取教訓，許多西方領袖已意識到當初沒阻止入侵的愚蠢。

中國駐英國大使館發言人當地時間周一（5日）回應表示，「上述英國政客錯誤言行嚴重違背一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害台海和平穩定，我們予以強烈譴責」。發言人稱，一中原則是紅線，也是中英建立和發展外交關係的政治基礎和前提條件。敦促英方政客停止煽風點火、挑釁滋事，停止干涉中國內政。

上周訪台的還有英國下議院外委會主席凱恩斯帶領的訪問團，她亦在受訪時表示，若台海發生戰事「台灣不孤單」，英媒稱是就「英國將協防台灣」發出信號。

與京關係回暖 澳議員團訪台低調

台灣外交部昨證實，澳洲國會議員團周日（4日）抵台訪問，但基於互信，無法透露相關行程。澳洲與英國近年在潛艇項目强化合作，外界關注台灣潛艇自造項目會否迂迴獲得協助。不過基於中澳關係回暖，澳方對這次訪問十分低調。據澳洲廣播公司，訪團涵澳洲朝野兩黨6名聯邦議員，澳洲總理阿爾巴尼斯刻意淡化此行。

中國外交部發言人毛寧昨回應稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，澳方應切實遵守一中原則，停止同台任何形式的官方往來。