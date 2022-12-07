特區官員看直播悼念 政府船維港鳴笛3分鐘

追悼大會於昨早10時開始，李家超聯同各司局長、行政會議成員等在政府總部共同肅立默哀3分鐘，隨後繼續收看追悼大會直播。其間，隸屬漁護署、海關、懲教署、環保署、消防處、衛生署、警務處、入境事務處及海事處的政府船在中區對開海面鳴笛3分鐘。

梁君彥領議員悼念 部分人因公未出席

立法會大樓內，立法會主席梁君彥帶領約70名議員，在大樓地下大堂默哀和收看追悼大會直播，他們均穿上深色正裝和戴上白色口罩。梁君彥隨後表示，江澤民對香港很重要，令香港於1997年順利回歸，過去亦曾多次訪港，很關心香港，亦為香港一國兩制的事業定下「好的基調」。他說有部分議員因公務在身，未能出席悼念。

張舉能等法官司法人員終院默哀

其他政府部門同樣有觀看追悼大會直播安排，甚或有廣播呼籲肅立3分鐘，包括醫管局、入境事務大樓等。終審法院首席法官張舉能等法官及司法人員亦在終院大樓內默哀，3名終審法院常任法官李義、霍兆剛及林文瀚，多名高等法院法官及司法機構人員均有參與。高等法院內的職員則全體肅立，地下樓層負責安檢的保安暫停工作，揮手表示不會安排安檢，待默哀完畢才恢復。

金銀業貿易場於昨早9時鳴鐘開市，隨後暫停交易，在行政總裁馮煒能帶領下休市3分鐘默哀，場內電視屏幕顯示「沉痛悼念前國家主席江澤民」。港交所在追悼大會開始時，暫停中環交易廣場外顯示屏的市場數據，改為顯示「懷念前國家主席江澤民」，直至默哀3分鐘儀式完結。

（江澤民逝世）