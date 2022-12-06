《華爾街》：蘋果擬部分生產線撤華

印度越南增產 減依賴台組裝

據《華爾街日報》報道，富士康鄭州廠11月爆發的示威潮，恰逢美國假日購物季開始，iPhone產量短缺嚴重影響供貨。蘋果預計iPhone Pro型號供貨量缺口將達到600萬部，導致蘋果利潤直接受到影響，將部分生產線移出中國更為迫切。

知情人士透露，蘋果曾向供應商表示會更積極安排在其他亞洲地區生產蘋果產品，尤其在印度和越南，並尋求減少依賴富士康旗下的台灣組裝商。蘋果計劃把印度廠的iPhone產量佔比從現在的個位數提升至45%，並擴大在越南生產Mac系列電腦、Apple Watch和AirPods系列產品。

料鄭州廠年底起完全復產

不過蘋果前運營經理兼供應鏈諮詢商負責人懷海德（Kate Whitehead）指出，「要找到打造蘋果所需要的所有零件並不容易。」可見雖然蘋果有意轉移生產線，但整體經濟衰退就業市場低迷的情況下，要與新的外包及供應商建立合作關係也是一項艱難的挑戰。

路透社引述知情人士表示，富士康和鄭州市政府正努力招聘，隨着相關作業推動，產能正逐步恢復。「如果招聘順利，大約需要3到4星期恢復全面生產，時間約落在12月下旬至1月初。」而該知情人士也提到，即便積極推動復工，仍存有許多不確定因素，「經過上月的抗爭後，有些員工對這份工作已心生恐懼」。