神十四「行李」交付研究 3太空人抵京隔離恢復期 首餐吃粥麵茄牛

3人身體良好 家人迎接落機

據「央視網」報道，經過約2.5小時飛行，搭載3名太空人陳冬、劉洋、蔡旭哲的飛機昨日凌晨3時25分降落在北京西郊機場，太空站階段飛行任務總指揮部領導和成員到機場迎接。飛機艙門打開後，在醫監醫保等工作人員陪護下，太空人陳冬、劉洋、蔡旭哲被依次抬下舷梯，並揮手向人群致意，身體狀態表現良好。經過長達半年的太空生活，3名太空人目前仍處於重力再適應階段，需使用特製軟椅。

為了讓3名太空人有更多時間休息，經過簡化的現場歡迎儀式，3人與前來迎接的家人熱情相擁後，分別登車前往太空人公寓。據悉，他們接下來將進入隔離恢復期，作全面的醫學檢查和健康評估，並安排休養。後續，他們將接受為期半年的恢復訓練，經觀察評估後，轉入正常訓練。

醫監車出動接送 設熱水洗漱微波爐

神舟十三號時首次亮相的醫監醫保車今次再度啟用，它是太空人返回地球後第一個「臨時的家」，裏面配備了衛生間和微波爐，讓太空人在着陸現場就能吃上熱飯、喝上熱水、用熱水洗漱。3名太空人在車內享用返回地球後的第一餐，主食有麵條、小米粥、花卷，菜餚有羊肉、番茄牛腩、清炒薯仔絲，另外還搭配了葡萄、柚子和鮮榨玉米汁。

太空人帶回的「行李」除個人物品外，還有一批醫學科學實驗樣本，可以讓地面研究團隊更好地了解人體在太空生活中產生的變化。專家稱，行李中包括太空人的血液、尿液、唾液，科研人員可以從更深層次研究人對環境的適應性，這也使中國擁有了自己的在軌環境適應遺傳資源庫。

中國太空站第3批太空科學實驗樣品返回地面後，在着陸場交付中國科學院牽頭負責的中國載人航天工程太空應用系統，昨日凌晨運抵北京中科院太空應用工程與技術中心，太空應用系統總體與相關實驗人員對返回實驗樣品基本狀態作檢查，確認完好後交接相關實驗科學家。