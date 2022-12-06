美卿：我們支持中國反防控示威

布林肯周日接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問，被問及美國是否支持中國反對嚴格「清零」防控措施的示威抗議，布林肯回答說「當然，我們支持」，他接着說「我們支持各地人民的權利，無論是在中國，在伊朗，或在其他任何地方，可以和平示威，表達其意見與發泄不滿」。

CNN報道指出，中國官方針對各地抗議事件已迅速祭出鎮壓手段。布林肯表示，美國對於這起事件的反應，會與其他地區抗議人士權利遭到壓迫時美方態度一樣。他說，「我們表達反對，我們挺身而出，我們也會採取行動」。

訪華將提人權自由美國核心價值

布林肯又否認華府與伊朗、中國的抗議事件有關，他說，這兩個國家的抗議事件都是民眾表達意見，設法讓訴求獲得採納，當地政府的回應方式也影響着事件發展。布林肯強調，人權與基本公民自由是美國的核心價值，沒有任何一屆政府或總統會沉默，他稍後訪華期間也會當面向中方官員提出。

此外，布林肯還表明，中美保持直接和明確的溝通非常重要，要確保沒有誤解，沒有溝通不暢，關係下劃有底線。美國希望確保有活躍的溝通管道，因為這是確保沒有錯誤溝通的最佳方式。布林肯說，中美正處於激烈競爭不是秘密，只要在公平環境進行就無問題，也需確保不會演變成衝突。

他訪華時將進行相關對話，雙方官員將接觸，世界期望中美負責任地處理兩國關係，找到可合作的領域，例如氣候變化或全球公共衛生。

外交部發言人趙立堅1日回應對布林肯訪華有何期待時表示，國家主席習近平同拜登在印尼峇里島舉行會晤，布林肯希望訪華跟進會晤後續工作，中方對此表示歡迎。他稱，希望美方同中方相向而行，不折不扣落實兩國元首達成的重要共識。