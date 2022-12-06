內媒罕登康復者自述 「新冠不可怕」 新華社：最困難時期已走過 專家：防控等級可下調

訪老幼與愛滋病人 皆輕症無症狀

「澎湃新聞」昨日發表題為《6名奧密克戎（Omicron）康復者自述：一開始或有過心理壓力，但病毒並不可怕》的報道，受訪的6人，今年3、4月染疫，目前已康復，包括九旬老人、6歲半的女童以及愛滋病患者。他們主要屬輕症或無症狀，經歷被送至方艙醫院或獲准居家隔離。報道強調，「考慮到個體差異，這幾位受訪者的癥狀與情况不能代表所有人，但是他們還是能夠作為真實的樣本提供參考。」

報道指出，其中一名79歲退休職工張世和被送入方艙醫院後，因便血轉送到醫院，查出是消化道出血，與新冠無關。張從發現核酸陽性到轉陰離開方艙，都沒有出現感冒、咳嗽、發燒、疼痛等新冠患者常見症狀，也沒有吃過感冒藥。至於消化道出血，他懷疑是高度精神緊張導致，「那個時候，我每天老會想怎麼我這麼倒霉，感染了這種病，心裏面很焦急」。

另一名免疫力相對低的32歲愛滋病感染者小曹，染疫後只有喉嚨痛，並在入住方艙第二天核酸結果轉陰性；也有一家三口康復至今半年，身體都健康無異樣；入住方艙治療一周就康復出艙的93歲王漫如婆婆則稱，「我感覺新冠一點不可怕，保持良好的心態，吃好睡好很重要」。今年4月30日，在華山醫療隊員們的祝賀下，王漫如康復出院。她表示，出艙後繼續回到養老院生活，身體狀况一直很好。

路透：最快明宣布防控十條措施

新冠疫情2020年在武漢爆發後，國家衛健委根據《傳染病防治法》的相關規定，把新冠列為乙類傳染病，再經國務院批准按照甲類管理迄今。路透社引述消息報道，內地可能最早會在周三宣布新的防控十條措施。同時，內地計劃最早在明年1月將新冠的傳染病防控等級從「乙類甲管」下調至「乙類乙管」。

《第一財經》引述匿名傳染病專家表示，傳染病管理模式主要依據來自傳染病的傳染性和致病力。從目前新冠病毒的流行病特徵來看，很多地方顯示超95%以上的感染者為無症狀和輕症，病死率很低。該傳染病專家說，「很顯然，當前流行毒株的致病力比較弱，在全國已經完成基礎免疫的條件下，按乙類管理已經不成為問題。」

新華社昨日發布新華時評，題為「優化防控措施 樹立抗疫自信」，文章指出，最困難的時期已經走過，現在Omicron致病力在減弱，我們的應對能力在增強，這為持續優化完善防控舉措奠定了基礎，提供了條件。

（新冠疫情）