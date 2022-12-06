醫局促員工「不影響服務下」默哀

司法機構默哀時休庭 至少3大學直播悼念

醫管局回覆本報查詢稱，參與默哀的員工會以病人及醫療服務為優先考慮，不會影響病人及醫療服務運作。局方稱，轄下設施會安排電視轉播追悼大會，方便病人及訪客參與默哀；喜慶活動亦會按情况安排延期或取消，強調醫管局的緊急及非緊急服務均不受默哀影響。

立法會主席梁君彥及一眾議員會在立法會綜合大樓地下大堂全程收看追悼大會，默哀期間，綜合大樓所有活動暫停，議員要穿深色正裝、戴白色口罩，原定今早舉行的所有會議和教育導賞活動已改期。港鐵稱追悼大會期間，車站大堂電子顯示屏會發放悼念信息，個別港鐵商場會直播追悼大會，亦會全日關掉所有港鐵商場及辦公室的節日燈飾，以及停播節日音樂。

本港多間大學安排師生悼念及默哀，綜合各大學回覆或公告，8間資助大學至少3間會在校內設場地直播悼念大會，包括科大、浸大及嶺大。嶺大強烈呼籲師生不要穿著色彩豐富的衣服和停止娛樂活動；城大回覆指已透過電郵通知師生有關悼念安排；港大截稿前未有回覆。

教育局早前向全港學校校監及校長發信，中小學及幼稚園今下半旗誌哀，又稱學校應按情况安排師生10時正起默哀3分鐘。聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成昨在商台節目說，學校會在追悼大會前向學生講解江澤民生平、內地及香港關係、默哀及下半旗原因等，讓學生可更投入追悼活動，藉此增加學生對國家的認識，有助培養國民身分認同和愛國情懷。

（江澤民逝世）