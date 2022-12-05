美愛達荷州長率團訪台 盼強化雙方關係

澳媒：6議員本周將訪台

台外交部發布新聞稿表示，利特爾訪台期間，將見證台灣與愛達荷州簽署商機交流暨產業合作備忘錄，進一步深化雙方在相關產業的伙伴關係；訪團還將拜會台中市政府、台北市進出口商業同業公會、台灣區麵粉工業同業公會等機構，並將參訪相關企業拓展商機。

新聞稿還指出，利特爾十分友台，曾於2011年擔任副州長時率州議會領袖團赴台訪問；2019年初任州長時也將台灣列為出訪首站；他上個月順利連任後即決定再度率經貿團到訪。台外交部稱，台灣與愛達荷州經貿關係緊密，2021年台灣成為愛達荷州全球最大進口地區，過去連續3年也是愛州全球第2大貿易伙伴。今年9月台灣外交部籌組的「農業貿易友好訪問團」訪問愛達荷州時，利特爾也親自熱烈接待，此次利特爾率經貿考察團訪問台灣，台方期待雙方能進一步，強化已經十分緊密且互利互惠的伙伴關係。

另外，《澳洲人報》（The Australian）報道指，澳洲6名跨黨派聯邦眾議院議員將於本周訪台，台灣外交部昨天對此回應稱，尊重相關報道，與台灣友好的澳洲國會歷來均會組團，訪台推動各領域交流合作、深化伙伴關係。外交部還表示，針對各國人士不分黨派相繼訪台表達對台灣的支持，台灣政府表示歡迎。