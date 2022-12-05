神舟十四成功着陸 冬夜嚴寒首次 駐太空逾半年重返地球 3太空人身體狀態佳

據中國載人航天工程辦公室消息，昨早11時01分，神舟十四號飛船與空間站組合體成功分離；晚上7時20分，北京航天飛行控制中心通過地面測控站發出返回指令，神舟十四號飛船軌道艙與返回艙成功分離。此後，飛船返回制動引擎點火，返回艙與推進艙分離，並於8時9分在東風着陸場着陸。

太空人陳冬首出艙

見證中國太空站初建成

據央視畫面，返回艙艙門打開後，醫監醫保人員確認航天員身體健康。隨後太空人陳冬首先出艙，他是中國首個在軌駐留時間超過200天的太空人。陳冬表示，6個月忙碌而又充實的太空之旅，很有幸見證了中國太空站基本建成。另兩名太空人劉洋、蔡旭哲緊接着出艙。昨晚9時01分，3名太空人全部安全返回、健康出艙，正在進行重力再適應。

今次是神舟載人飛船首次在晚間及嚴寒的環境下着陸。人民網指出，東風着陸場制訂了飛船跟蹤測量方案、返回艙搜索回收方案、太空人現場救援方案等。加強了預案研究，重點展開了返回艙倒扣、艙口被掩埋、艙體變形等極端情况的處置訓練。

東風着陸場抗低溫防護完備

針對夜間搜索難題，科技人員基於中國北斗導航系統在着陸場應用，建設天空地一體化搜索引導體系。同時調配具有微光、紅外功能的小微型光學設備在地面佈陣，提升夜間搜索發現返回艙的能力。針對極寒條件可能導致的設備異常，東風着陸場對所有野外工作設備進行了抗低溫防護，為車輛加裝了低溫啟動裝置，給通訊設備配足了備用電池，着陸現場臨時搭建場所均按8小時供暖配齊電力保障設施。

神舟十四號3名太空人在軌任務安排「滿滿」，被稱為「最忙乘組」，這次還攜帶了5大類、80多個醫學科學實驗樣本，為研究人類長期太空生活提供重要依據。中國航天員科研訓練中心研究員李瑩輝介紹，這些樣本包括太空人的血液、尿液、唾液，血液因為是在軌過程的，科研人員可以從更深層次、細胞分子基因的層面，去研究人對環境的適應性，這也使中國擁有自己的在軌環境適應遺傳資源庫。

神舟十四號載人飛船於今年6月5日升空，3名太空人開啟為期6個月在軌駐留。12月2日晚，神舟十四號、神舟十五號太空人乘組舉行交接儀式，兩個乘組移交了中國太空站的鑰匙，中國空間站正式開啟長期有人駐留模式。

此外，神舟十六號飛船已經在發射場完成了總裝測試工作，進入應急救援待命狀態。神舟十七號和神舟十八號的總裝測試工作也正在進行中。