習近平或出席首屆中阿峰會 美學者：料中東元首多到場示好

美沙能源問題存爭端

中阿關係「駛入快車道」

中國駐迪拜總領事李旭航上月22日在領事館網站發聲明稱，首屆中國與阿拉伯國家峰會將於12月上旬在沙特召開。聲明指出，中國與包括阿聯酋在內的阿拉伯國家的關係「如同兩國航天事業一樣駛入發展的快車道」，並稱峰會「在中阿關係史上具有里程碑意義」。

路透社引述消息人士表示，習近平將會出席峰會，這趟出訪行程的背景正值美國、沙特因為能源供應等議題產生爭端，兩國關係陷入低谷。截至發稿，中國、沙特官方尚未正式宣布峰會有關消息。

「美國之音」引述專家意見分析，伴隨中國崛起，其在中東的經濟和外交影響力提升；美國似乎正在淡出，且與沙特阿拉伯等傳統伙伴國家漸行漸遠。

華盛頓近東政策研究所研究員拉姆利（Grant Rumley）說，可能會看到中東國家許多領導人出現在峰會上，並且公開表示與中國友好。

目前中國是阿拉伯世界國家第一大貿易伙伴國和最大的外國投資者，2021年雙邊貿易額達到3000多億美元，比2020年增長1/3以上；另有20個中東國家同中國簽署「一帶一路」合作。