央行中證監：江澤民追悼會默哀期停市3分鐘

八寶山附近路段已封鎖

北京公安局公安交通管理局前晚發公告，指為保障「專項活動」，今對復興路、石景山路等相關道路，分時分段採取交通管制措施。公告未交代「專項活動」是何，但封鎖路線包含可能是江靈柩停放處的解放軍總醫院（301醫院）及前往八寶山革命公墓的所經路段，因此猜測或與江出殯及遺體移送八寶山火化有關。

據央行官微消息，為表達對江澤民的無比崇敬和深切悼念之情，根據江澤民治喪委員會公告（第2號）精神，在12月6日追悼大會默哀期間，銀行間債券市場、貨幣市場、外匯市場、票據市場、黃金市場臨時停止交易3分鐘。中證監同日宣布，在6日上午江澤民追悼會默哀期間，證券期貨市場臨時停市3分鐘，默哀結束後恢復交易。

江澤民上月30日在上海病逝，享年96歲。由中共總書記習近平擔任主任委員的治喪委員會12月1日發公告，宣布江澤民追悼大會於6日在北京人民大會堂舉行。追悼大會默哀時，全國民眾默哀3分鐘，一切有汽笛的地方鳴笛3分鐘，防空警報鳴響3分鐘。

新華社前晚發長文悼念江澤民，當中引述時任湖北荊州市委書記劉克毅，指1998年湖北等地遇特大洪澇災害時，前往抗洪前線指揮的江澤民「不顧安危，登上大堤，指揮戰鬥」。

（江澤民逝世）