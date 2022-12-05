京撤檢測亭續查核酸 僅存站點大排人龍惹民怨

最近數日，北京突關閉大量街頭核酸檢測點，取而代之的是遷往各社區內、僅供在地居民檢測的「非社會面」檢測站，且縮短檢測時間，導致大量民眾無處驗核酸。不少網民抱怨，儘管當局放寬公共交通核酸限制，但出入大量公共場所、辦公大樓甚至社區仍要核酸證明，唯有周圍尋找其他檢測點做核酸。

網傳圖片顯示僅剩的一些檢測點外大排人龍，網絡上諷刺該現象的動畫影片顯示，主人公前一秒還因不用做核酸開心，後一秒卻因為小區查核酸但找不到檢測點煩惱，最後在雪地大喊「快來捅我吧」。北京朝陽官方前天（3日），稱事因「調整檢測點位佈局」，為給市民檢測造成不便致歉。

購感冒發燒藥免實名 引囤藥潮

另外北京市場監督管理局公布，市民購買退熱、止咳、抗感染、治療咽乾咽痛等4類藥品不再要求實名登記。上述藥物此前被列管制藥品。

有關公告引發社會出現囤藥潮。「第一財經」報道，朝陽某藥店布洛芬基本售罄，店員稱中藥如連花清瘟「可能目前北京多數藥房都比較難買到」。網紅博主「鍾文澤」近日因一條記錄自身確診的影片登上熱搜，片中曾推薦布洛芬等藥品。

另有多張「新冠藥品清單」流傳於網絡，藥品甚至包括一些民間偏方；惟專家表示，當真正出現重症、危重症時，僅使用部分清單上推薦的中成藥「遠遠不夠」。

（新冠疫情）