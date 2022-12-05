弱化清零大力谷針 專家：清病不清毒 美官員：習拒西方疫苗 涉民族自豪問題

綜合報道

國務院聯防聯控機制上月29日發布文件《加強老年人新冠病毒疫苗接種工作方案》，官媒《人民日報》昨（4日）發表署名「仲音」的評論文章〈做好重點人群疫苗接種工作〉。文中寫道，內地還有相當部分老年人未完成「全程接種」和「加強免疫接種」，老年人現有接種率尚未形成足以抵抗重症和死亡的屏障，提高老年人兩類接種率「非常必要也十分迫切」，稱接種疫苗是在疫情廣泛傳播下降低重症和死亡最有效手段，是「直接決定一個社會能否抵禦疫情衝擊的關鍵變量」。

張文宏籲啓第四加强針接種

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏前天亦在一場醫學大會上說，給老年人、基礎疾病患者等脆弱人群提供充分保護是走出疫情關鍵，他亦建議民眾在接種第三針加強針時選擇異源接種（不同疫苗平台），還呼籲未來開展第四針疫苗接種。中國科學院院士、中國疾控中心原主任高福昨日亦表示，兩年前科學家就已預測「新冠病毒不會消失」，未來疫情防控的目標將強調「清病不清毒」。高福說，「未來抗疫我們要堅持小步走不停步」。

路透社報道，海恩斯昨在美國加州里根國防論壇（Reagan National Defense Forum）上指出，儘管新冠病毒對中國帶來社會和經濟影響，但習近平仍不願意接受西方較好的疫苗，而依賴中國的國產疫苗，但中國疫苗在應對Omicron變種病毒的效用上可能未必顯著。她又指，日前內地的反防疫示威未來如何發展，將會對習近平的地位非常重要。亦有美國白宮官員透露，不預期中方會於近期對西方新冠疫苗開綠燈，形容是涉及民族自豪問題。

WHO：mRNA疫苗對華可靠

世衛組織（WHO）突發衛生事件規劃執行主任瑞安（Michael Ryan）2日表示，希望中國通過戰略調整來平衡新冠疫情防控與民眾生計。瑞安指出，mRNA疫苗在形成免疫保護方面體現出有效性，對包括中國在內的一些國家來說，使用這種疫苗作為重點人群的加強針類型將是可靠的選項。

內地堅持推動接種主要以科興、國藥等國產烕活疫苗。朔爾茨11月4日訪問中國，與總理李克強會面後表示，中德同意合作抗擊疫情，包括批准在中國的外籍人士接種復必泰疫苗。但這並不包括中國民眾，朔爾茨希望符合條件接種疫苗的範圍會盡快擴大。11月17日，國家疾控局副局長沈洪兵在回答復必泰何時在國內上市時稱，相關部門綜合考慮安全性、有效性、可及性以及可負擔性等因素後，正制訂加快推進疫苗接種方案。

（新冠疫情）

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