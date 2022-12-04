落馬官員迷信公布增 掀加強黨內信念教育

今年頭十月56被處理官員涉迷信 年增近三成

2020年全年有33名落馬官員被中紀委通報涉迷信，前十個月有21人；2021年全年有56人涉迷信，前十個月有44人；而今年頭十個月就有56名落馬官員罪狀牽涉「迷信活動」，其中14人是中管幹部。

譬如，黑龍江省人大常委會原副主任宋希斌9月29日遭雙開（開除黨籍公職）時，中紀委指他「喪失理想信念，大搞迷信活動」；9月19日，原中國鐵路總公司黨組書記、總經理盛光祖被開除黨籍，他的罪狀則是「理想信念喪失，熱中迷信活動」。至於近年少有落馬的藏區官員中，中紀委7月7日雙開西藏政府原副主席張永澤時，形容他「毫無理想信念，大搞迷信活動」。

本報統計中紀委網站資料，發現首次通報官員涉「迷信活動」是在2014年4月，當時四川省委原副書記李春城被雙開的罪狀中，出現「濫用職權進行封建迷信活動」。李春城也是中共十八大後落馬首「虎」，他在2012年12月6日被查。

之後再無公布迷信個案，直到2015年10月中共中央印發《中國共產黨紀律處分條例》把「迷信活動」條文單列，規定組織迷信活動、參加迷信活動，按程度給予警告至該處黨籍等不同程度處分；對不明真相的參加人員，確有悔改表現的，可不處分。同年12底，寧夏政府副主席白雪山被雙開，中紀委稱其「長期搞迷信活動」，是繼李春城後再度被點名迷信的官員。在此之後，落馬官員罪狀中時有出現「迷信活動」，頻率逐步增加。

竹立家：迷信活動是腐敗重要因素

劉銳紹：查處理據更足 保中共「正統思想」

國家行政學院教授竹立家向本報解釋，迷信活動是腐敗重要因素，「所謂『理想和信念動搖』，最根本表現是『不信馬列信鬼神』，喪失了共產黨員的基本信念，例如為人民服務、清正廉潔、艱苦奮鬥等共產黨的信仰」。本身研究哲學的竹立家稱，許多貪腐官員將保平安、保發財的希望寄託到神身上，是他們搞迷信活動、求佛拜神的重要原因。

據官媒披露，被查處官員搞迷信活動的情節五花八門，有的沉迷風水，把風水卜卦當作一門學問潛心鑽研；有的長期燒香拜佛，焚香誦經；有的還在被調查期間，請「大師」佈局風水、指點迷津，請符文保平安。

官方近年有關幹部迷信的通報趨增，不等於近年官場冒起迷信氣氛。時事評論員劉銳紹對本報表示，內地官員求神拜佛的情况一直存在，只是比較隱蔽，以往各地甚至有寺廟專設殿堂供達官貴人參拜。他分析，把「迷信活動」加入官員罪狀，一來令查處理據更充分，相信在更具政治色彩的高層官員落馬罪狀中會愈趨常見；二來是當前强調大局觀、講政治，黨員思想狀態不純，不利於維護和落實中央政策。

去年被查處的公安部前副部長孫力軍、重慶前公安局長鄧恢林，今年遭雙開的前司法部長傅政華、中紀委駐國安部紀檢監察組原組長劉彥平，罪狀都有「迷信活動」，他們都是「孫力軍政治團伙」成員。劉銳紹指出，官員迷信情况不減，也反映黨內思想教育成效愈來愈低，相信「反貪腐、肅思想」會同步進行，各級黨建工作將層層抓緊，進一步打擊所謂迷信活動，不排除推出典型案例，保證中共「正統思想」的存在空間。

習：築拒腐防變思想堤壩 保江山永不變色

今年6月，中共中央總書記習近平主持主題為「一體推進不敢腐、不能腐、不想腐」的政治局集體學習時，就强調要構築拒腐防變的思想堤壩，用理想信念強基固本；以黨永不變質確保紅色江山永不變色。竹立家稱，總書記習近平反覆強調「不忘初心，牢記使命」，中共自十八大以來一直加強黨員的理想信念教育，包括黨史教育、學習黨章等等，二十大後也會繼續做。另一方面中共也在制度、法律法規上做大量工作，「從思想觀念到體制機制、制度安排，多方面的工作，形成不能腐不敢腐不想腐的系統性工程」。

二十大報告在「黨的建設」一章，提出全面加強黨的思想建設，加強理想信念教育，引導全黨牢記黨的宗旨，解決好世界觀、人生觀、價值觀這個總開關問題，自覺做共產主義遠大理想和中國特色社會主義共同理想的堅定信仰者和忠實實踐者。報告還提出，以縣處級以上領導幹部為重點，在全黨深入開展主題教育。至於理想信念教育會否擴大到黨外，包括進一步加强整治民間「不良風俗」運動等，有待日後觀察。

明報記者

（國情解構）