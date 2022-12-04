民進黨鄭文燦蔡適應論文抄襲 分遭撤碩士博士學位

鄭與林智堅指導教授均為陳明通

藍營批「論文抄襲工廠」慣犯

鄭文燦稱並無抄襲動機，曾就論文引述瑕疵向台大學倫會說明原因，雖有所遺憾，惟願意坦然面對審定結果。台大隨後發聲明，指學術倫理與誠信是學術研究基本要求，絕不會含糊以對。檢舉鄭的新黨桃園市議員候選人游智彬表示感謝台大風骨和良心。將接替鄭的國民黨桃園市長當選人張善政則稱，相信鄭會持續專心市政並做好交接。台灣政治評論員黃智賢認為，事件將致鄭在2024年台灣大選出局，民進黨屆時競逐總統的只剩下現任副總統賴清德。

鄭文燦事件前，台大也曾認定前新竹市長林智堅論文抄襲，導致他退出桃園市長選舉。而兩人二指導教授均為現任國安局長陳明通。國民黨立委賴士葆昨（3日）發文，斥陳像是開「論文抄襲工廠」慣犯，呼籲全數公開173篇由其指導論文，避免台灣政壇再陷抄襲漩渦。國民黨主席朱立倫亦就鄭抄襲一事，揶揄感到遺憾和丟臉，指林、鄭之後還會有很多民進黨人抄襲，認為台灣總統蔡英文過去選舉不管道德是非，一直「瞎挺、硬挺，挺抄襲」，都該道歉。

至於前天同樣被撤學位的蔡適應，他早前競選基隆市長期間遭指控於台北大學博士論文涉抄襲，校方前天寄出審查結果，撤銷其博士學位。台教育部長潘文忠昨稱，大學的論文指導和審議本來就有一定規範，會請大學確實遵守。至於是否要全面徹查台大國發所所有論文，教育部也會進一步確認。