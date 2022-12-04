習將護江遺體往八寶山 德國波蘭領導人致唁電

革命公墓一帶明起封路

北京市公安局昨公告，5日零時至「專項活動」結束，部分道路臨時交通管制，管制區域主要在復興路、石景山路，涵蓋解放軍總醫院（301醫院）和八寶山革命公墓，前者相信是江澤民遺體停靈處，後者是依慣例負責已故領導人火化之處。屆時現任國家主席習近平等領導人護送江澤民遺體前往八寶山。

昨日有西方國家領導人向習近平致唁電函並通過其他方式，對江澤民逝世表示深切哀悼。新華社報道，德國總統施泰因邁爾表示，江澤民主席在任內給中國帶來了深刻影響，他的名字永遠同中國經濟的騰飛和加入世界貿易組織緊密相連，「我們不會忘記他為推動德中關係發展作出的巨大努力」。波蘭總統杜達表示，江澤民為中國發展騰飛和改革開放事業所作的貢獻將永遠為人們所銘記。

越南國家主席阮春福、總理范明政、國會主席王庭惠稱，江澤民提出的越中要做好鄰居、好朋友、好同志、好伙伴，為兩黨兩國關係不斷發展並取得重要成果指明了方向。沙特國王薩勒曼、王儲兼首相穆罕默德表示，對江澤民逝世深表哀悼，對逝者家屬以及友好的中國人民致以最誠摯慰問。

此外，韓國總統尹錫悅、以色列總統赫爾佐格、巴西當選總統盧拉、尼泊爾總統班達里以及大部分第三世界國家領導人都表達了哀悼之意。

新華社續報道各地緬懷悼念

新華社昨繼續報道各地緬懷、悼念江澤民情况。在軍方，報道指出，全軍官兵滿懷敬意和深情，深切悼念江澤民，緬懷江澤民的光輝業績，頌揚江澤民的偉大情操和崇高品質，紛紛表示，「江澤民同志的優秀品格和高尚風範將永遠教育和激勵我們前進，決心更加自覺團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」。

在另一則長文裏，新華社指出，連日來，全國各地幹部群眾滿懷敬意和深情，以各種方式收聽收看《告全黨全軍全國各族人民書》，深切悼念江澤民，自發以各種樸素的方式寄託綿遠的思念。

各民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士一致認為，江澤民是中國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人；江澤民為發展中國特色社會主義事業、堅持和完善中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度作出了不可磨滅的重要貢獻。

（江澤民逝世）