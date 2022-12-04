穗專家指新冠似感冒 珠海驗核酸自費

廣東省新冠肺炎中醫藥防治專家組組長張忠德說，廣州本輪疫情逾九成無症狀，有症狀患者絕大多數表現為上呼吸道感染，包括發燒、咽喉痛、頭痛、全身關節痠痛等。廣州婦女兒童醫療中心感染科主任徐翼稱，兒童感染新冠後臨牀症狀比較輕，3至5天就能恢復，發生肺炎和重症的機率比成人還低。

廣東除了廣州逐步開放外，珠海宣布今日起，市民到市面核酸採樣點檢測需自費。其他大城市方面，深圳、成都、天津、北京、重慶也取消乘車核酸證明查驗，預料逾1億人出行變得便捷。

世衛：高興見中國調整策略

世界衛生組織（WHO）緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）2日表示，世衛很高興看到中國調整其當前策略，並表示「當人民處於痛苦之中時，政府傾聽人民的聲音非常重要」，未來的策略應該是平衡「病毒的控制與中國人民的生命、生計、福祉和人權」。美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）當天在華盛頓出席活動時表示，中國民眾針對嚴格防疫政策的抗議活動已經平息，這些抗議「產生了實際效果」，當局開始進一步放寬核酸檢測及隔離政策。

（新冠疫情）