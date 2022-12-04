保守派輿論攻勢 反全面解封 稱推動放開防疫是「西方和資本家陰謀」

指冬季Omicron傳播強 核酸「最後屏障」

崑崙策研究院旗下崑崙策網昨發表多篇文章，其中李光滿的文章首先以香港和台灣近期病亡人數作參考數據，指冬季Omicron傳播力極強，距離春節不到兩個月，加上春運，最容易引起社會混亂、醫療設施擁擠甚至崩潰。李光滿稱國內連續出現多宗起核酸造假事件，要對核酸企業「實施軍管、進行國有化改造」。

崑崙策研究院研究員尹國明更批評把「經濟差」和防控聯繫起來的觀點，「你以為放開之後，經濟就好轉了，生意就好做了？幼稚。放開之後，到處是感染的人群，誰會沒事冒着感染的威脅去下館子？」，他又稱「躺平派」更怕死，更愛惜自己的羽毛。尹國明此前多次發文，懷疑新冠病毒、猴痘是美國「播毒」。

北京航空航天大學戰略問題研究中心教授張文木亦在崑崙策網撰文，稱新冠疫情是「單向的生物攻擊」，當前核酸檢測這條底線一旦破防，而從境外某個實驗室釋放出新的更加危險的病毒如果進入中國，「那我們就不得不面臨21世紀的『湘江戰役』」。他强調，核酸檢測是「最後的屏障」，是當前疫情攻擊下中國守住人民生命安全的底線，「與供銷合作社是一個道理，它是對付資本進攻的最後屏障」。

崑崙策研究院是「由部分軍地老同志、專家學者和企業家發起成立的綜合性戰略研究和諮詢服務機構」，經常發表擁護毛澤東主義左派人士的文章。

在新浪微博擁有109萬粉絲的賬號「深圳小天」發文指，美國專家呼籲中國放開，是想把他們國家的疫苗引入中國。他又說，「現在說要加強自我防護，戴口罩手套，已經在網上被罵了。不知道發展下去，會不會像美國前年一樣，戴口罩上街、坐地鐵被打呢？」該帳號是深圳南山區警員池哲所有，他曾因輿論宣傳得力獲公安部表彰。

威海市民雪中排長龍做核酸

亦有疫情不嚴重的地方政府維持現狀，山東威海出現市民在風雪中排長隊做核酸的一幕，有威海市民說，上周四下雪，但社區仍要求全民核酸檢測，當天在雪中排隊等了逾一小時才能採樣。遼寧錦州市1日發文要求民眾再堅守幾天，並稱「能清零而不清零，實在是太可惜了！」引起關注後，當局相隔14小時「急轉彎」，2日凌晨宣布自當天6時起，全市主城區（除高風險區域）有序恢復生產生活秩序。

6經濟學家聯名發文 提放開經濟建議

北京大學國發院教授姚洋等6名知名經濟學家聯名發文，提出多項放開經濟活動建議，其中包括將明年GDP增速目標設定為5%以上，向各界傳遞把發展放在首要任務、放開經濟活動的明確信號。

明報記者

（新冠疫情）

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