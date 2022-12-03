北京聞風：中歐互動頻密 對華政策不追隨美國 ／文：鍾鳴九

最近一個月，多位歐洲政要與習近平進行了線下會面。11月初德國總理朔爾茨訪華。隨後，在G20峰會期間，習近平密集會見了法國、荷蘭、西班牙、意大利等歐洲國家領導人，法國總統馬克龍也有望於明年初訪華。

米歇爾：願增強歐中供應鏈穩定互信

近年中歐關係起伏不定，2021年，歐盟追隨美國以所謂人權理由對中國個人和實體實施制裁，雙邊關係陷入低谷，歐盟單方面擱置包括中歐投資協定批准程序在內的多項重要合作，歐洲內部甚至出現「減少對華依賴」的言論。在本次訪華過程中，米歇爾表達了歐方繼續推進歐中投資協定進程的意願，並表示願意增強歐中供應鏈穩定互信，深化各領域互利合作。

一直以來，中歐互為重要經貿夥伴。今年中歐貿易雖受疫情等不利因素影響，仍保持穩定增長。「實際上，所謂的中歐『脫鈎』在歐洲僅停留在討論層面，並沒有成為現實。」中國社會科學院歐洲研究所所長馮仲平認為，過去一段時間，歐洲對中國的看法，受外部影響較大，加之疫情使領導人無法面對面接觸，造成歐洲對華誤解較大，甚至出現了「脫鈎」言論。目前來看，這些論調將隨着中歐領導人的接觸面談而有所消退。

歐洲理事會是歐盟最高決策機構，決定歐盟總體方針，遵循全體一致的決策原則。中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建認為，米歇爾是代表歐盟整體保持對華接觸，足見中歐關係的韌性。馮仲平指出，雖然歐盟有27個國家，統一意見並不容易，但今年10月的歐盟峰會對中歐關係進行了集中討論，相當於為歐洲對華戰略定調。從本次米歇爾訪華來看，27個歐盟國家已在「對華合作」上有了基本共識。

學者：歐洲不想在中美之間站隊

米歇爾訪華期間，法國總統馬克龍正在美國訪問。拜登今年8月簽署國會通過的《通脹削減法案》，其中所含歧視性補貼措施被歐洲媒體稱為「以損害歐洲利益的方式解決美國的問題」。此前，歐洲一些國家對華政策明顯受制於美國的態度，如今歐洲顯然意識到這樣將對自己不利。馮仲平認為，歐洲並不想在中美之間站隊。如今歐洲對大國博弈的態度，一是不希望中美出現對抗，二是歐洲雖是美國盟友，但對華政策不追隨美國，保持其自主性。

文：鍾鳴九