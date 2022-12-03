廣東變「廣凍」 清遠韶關現雨淞

南方多地受近日持續低溫濕冷天氣影響，出現雨淞（冰凍的雨）現象。廣東清遠連山金子山、連州南風坳、連南渦水六聯大陂嶺自然村、乳源大橋鎮三元村等地出現霜凍或雨淞景觀；韶關樂昌、乳源等高海拔山區同日現雨淞和霧淞（樹掛）。江西多地亦出現雨淞和結冰，當地九江市廬山、樂安縣大華山等風景區，及萬安縣寶山鄉等多地出現雨淞；崇義萬長山、鄱陽縣響水灘鄉則呈現凍雨景觀。

當局警告多地存雨雪冰凍災害風險

中新社昨報道，國家減災委員會辦公室、應急管理部近日會同相關部門召開會商會，研判12月份全國自然災害風險形勢。經綜合分析，12月可能有5次冷空氣過程影響中國，南北多地存在低溫雨雪冰凍災害風險；北方江河流凌、封河情况將進一步發展；四川、雲南部分地區森林火險等級為高度危險；華南、西南等局地存在地質災害風險。

據內地氣象部門預測，12月影響中國的冷空氣活動較頻繁，內蒙古大部、東北、江南西部、華南中部和西部、西南東部、甘肅西北部、新疆北部等地氣溫較常年同期偏低，內蒙古東北部、東北、華北東部、江南東南部、華南中部和東部、新疆北部等地降水較常年同期偏多。受冷空氣影響，近海海域將出現4米以上的災害性海浪過程5至6次。