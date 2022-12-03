廣州衛健委：本輪感染16萬宗 僅4重症

廣州昨（2日）再宣布放寬健康碼限制，即日起就診人員憑綠碼可通行各級各類醫療機構普通門診或急診。當局還要求發燒門診「應設盡設，應開盡開」。12月1日起，廣州藥店購藥不再查48小時核酸陰性證明，當日全市購買感冒、退燒藥比平時暴增2.5倍，達10萬單；當局鼓勵市民家中自備抗原快測盒，並協調全市17家藥企增加產能、不漲價。

在新增感染數逼近4000宗的首都北京，昨同樣放寬民眾出行限制。北京交通委宣布下周一（5日）首班車起，當地巴士、地鐵查驗健康訊息時，不得拒絕無48小時內核酸陰性證明的乘客乘車。

多個省會和大城市昨也接連放寬，對本省其他城市防控工作具指標意義。福建福州通告允許無社會面活動老幼等，如不外出可不參加區域全民核酸篩查。遼寧大連通知下周一起陸續恢復中小學校線下教學。重慶要求除中心城區和梁平區，其他區縣在風險可控前提下逐步實現常態化防控。

烏魯木齊低風險區居民可跨區活動

之前封控百餘天飽受輿論爭議的新疆烏魯木齊，昨日起低風險區市民可跨區活動，商場超市、酒店餐廳有序復業。內蒙古呼和浩特宣布該市具備轉入常態化防控的條件，地鐵、巴士等將正常營運，食肆恢復外賣。

內地日增感染數近一周維持穩中微降趨勢，前天新增33683宗新冠本土個案（另有1089宗既有無症狀轉確診）。

（新冠疫情）